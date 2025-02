Monedero pide la baja en la Complutense para no dar la cara tras los testimonios de acoso de sus alumnas

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha confirmado a OKDIARIO que el profesor Juan Carlos Monedero ha pedido la baja laboral y no impartirá las clases programadas al menos esta semana. Esta decisión llega en medio de una investigación abierta por la universidad tras recibir una denuncia de presunto acoso sexual contra el cofundador de Podemos.

Tal como informa OKDIARIO en primicia, se han colocado varios avisos para los alumnos en la puerta del aula B56 en el campus de Somosaguas. Indica que Monedero no impartirá la asignatura de Teoría Política Contemporánea en el horario previsto de tarde durante esta semana. Fuentes oficiales de la UCM han confirmado que el profesor «ha excusado su asistencia» para estas fechas. Los alumnos han sido avisados y ya este lunes no han acudido al aula como sí lo hacían las semanas previas.

Según las fuentes consultadas, la Universidad Complutense tiene abierto un expediente de información reservada sobre Monedero, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, que vio nacer a Podemos. El proceso se inició tras recibir una denuncia formal sobre un posible caso de acoso sexual por parte de una alumna. Por el momento no hay sustituto para que los alumnos no sufran perjuicios con la baja de Monedero.

La institución dispone de un protocolo específico de actuación frente al acoso sexual y sexista, que es gestionado por la Unidad de Igualdad, dependiente de la Delegación del Rector para Igualdad. Este protocolo contempla el seguimiento individualizado de las personas denunciantes, independientemente de si acuden también a la Policía Nacional.

En la UCM la actitud de Monedero era un «secreto a voces». En una ocasión la facultad amaneció empapelada con carteles que señalan a varios profesores, entre ellos Juan Carlos Monedero, como «acosadores» y «cómplices». La Facultad de Ciencias Políticas se convirtió en escenario de protesta contra uno de sus docentes más conocidos, evidenciando que el malestar trasciende los canales institucionales. A día de hoy en los baños también aparece Monedero señalado como «abusador».

Estudiantes de la UCM aprovecharon el 8 de marzo, día internacional de la mujer, para denunciar públicamente a docentes con supuestos historiales de conductas reprobables. En los carteles distribuidos por pasillos, tablones de anuncios y otros espacios comunes, atribuyen a Monedero frases como: «Todos hemos tenido nuestras aventuras con alumnas», aumentando la gravedad de las acusaciones contra el cofundador de Podemos.

El caso ha provocado que emerjan testimonios anteriores, como el de Fernanda Freire, ex alumna de Monedero, quien relató en redes sociales un episodio incómodo ocurrido hace años. Según su testimonio, durante un encuentro en un bar en Lavapiés donde también estaba presente Pablo Iglesias, experimentó comportamientos inapropiados: «Recuerdo la mano de Monedero en mi cintura cuando volvía de la barra con una copa. Al parecer el hombre es muy tocón en general, pero yo no lo sabía. En ocasiones posteriores escucharía a otras chicas decir eso, que el Juancar es muy tocón y no hay que tenérselo en cuenta».

Según testimonios recogidos por OKDIARIO, alumnas del centro han comentado que el comportamiento «extremadamente cariñoso» del profesor con algunas estudiantes era algo «muy comentado» desde hace tiempo. La situación habría llegado a ser tan preocupante que Monedero tendría prohibido cerrar la puerta de su despacho durante las tutorías, según ha relatado una de las alumnas de Ciencias Políticas.

El colectivo Somosaguas Feminista lideró parte de las protestas, compartiendo en redes sociales fotografías de los carteles con el mensaje: «Como esta mañana habían desaparecido todos los carteles, os dejamos por aquí las imágenes, con caras y con nombres. La violencia patriarcal no debe ser silenciada».

Versión de Podemos

Por su parte, Podemos argumenta que apartó a Monedero de la actividad del partido en 2023, cuando tuvo conocimiento de testimonios sobre presunta violencia sexual protagonizados por él. Según fuentes del partido, recibieron un correo electrónico con un testimonio que describía comportamientos como tocamientos o acercamientos invasivos por parte del cofundador.

En las mismas fechas, varios miembros de la dirección recibieron otro testimonio de una mujer que también denunciaba haber sido víctima de violencia sexual por parte de Monedero. Esta segunda mujer solicitó «expresamente» una actuación a nivel interno para que el profesor dejara de participar en los actos de la organización.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha confirmado este lunes que Monedero ya no forma parte de ningún chat de la dirección del partido, aunque permaneció en ellos al menos un par de meses después de que llegaran los testimonios. Fernández ha defendido que tomaron «las decisiones correctas» al apartarlo de los actos del partido sin hacerlo público para garantizar el «anonimato» y la «confidencialidad» solicitadas por las denunciantes.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reconocido que el caso de denuncias por violencia sexual contra Monedero hace «muchísimo daño» al espacio de la izquierda, aunque ha matizado que la violencia machista es «transversal» y «no va de partidos».

Por su parte, la presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta por el PSOE, Carmen Calvo, ha señalado que «estos son presuntos delitos que tiene que ventilar la justicia para todos, sin distinción» y que «da igual en el espectro político en el que estés». Calvo ha defendido que frente a estos casos «nadie puede ceder ni un s´lo milímetro, esté en su fila o en las filas contrarias».

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que no van a hacer de este caso un asunto de «pelea partidaria» y ha insistido en que la unidad electoral de la izquierda, incluido Podemos, sigue siendo «la fórmula de éxito» a la que aspiran.

Respuesta de Monedero

En una carta abierta publicada en redes sociales, Monedero ha afirmado que lleva doce años sufriendo «denuncias falsas» por «rumores» orquestados para hacerle daño. Ha manifestado que no le parece «justo» verse salpicado por acusaciones de presunto acoso sexual, cuando él es un defensor de la Ley Montero y tiene claro que cualquier relación se basa en el consentimiento. También ha argumentado que ya no forma parte de la primera línea política y que estas acusaciones persiguen debilitar a Podemos.