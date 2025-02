Podemos defiende que Monedero permaneció en los chats porque las víctimas no siguieron con la denuncia

Podemos justifica que Juan Carlos Monedero siguiera en los chats de la dirección del partido tras recibir denuncias por acoso sexual debido a que las presuntas víctimas no quisieron continuar con el proceso interno ante la Comisión de Garantías. Asimismo, han argumentado la permanencia de Monedero en la militancia afirmando que no se le puede quitar si no se reactiva el proceso.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha comparecido este lunes y asegurado que Juan Carlos Monedero no pertenece ya a ningún chat relacionado con la dirección del partido, donde sí estuvo al menos dos meses después de que el partido fuera conocedor de testimonios de violencia sexual de los que se acusaba al cofundador podemita y profesor de la Universidad Complutense.

«Es peligroso deslegitimar los protocolos», ha afirmado Fernández, tras insistir en que no se puede suspender de militancia si las víctimas no continúan con el proceso interno de denuncia de forma interna. Lo necesario en este caso sería una resolución de la Comisión de Garantías, para aclarar el caso. El secretario de organización de Podemos respondí así a la pregunta sobre si se podía haber quitado la afiliación a Juan Carlos Monedero después de recibir testimonios de violencia sexual.

Fernández también ha lamentado en su comparecencia de lo «preocupante» que resulta que se haya filtrado información de un chat interno, en este caso el principal de Podemos, el canal de Telegram Consejo Ciudadano Estatal, en el que permaneció Monedero hasta que la ejecutiva de la formación decidió que saliera, después de hacer consideraciones sobre la estrategia del partido en noviembre y diciembre de 2024.

Podemos se defiende ante las víctimas

El dirigente de Podemos se ha reafirmado en el convencimiento de que desde el partido morado tomaron las decisiones correctas, ya que apartaron a Monedero de los actos del partido sin hacerlo público para garantizar el «anonimato» y la «confidencialidad» que solicitaron las denunciantes. «Tomamos esas decisiones cuando nadie estaba mirando, cuando no había ninguna presión mediática, porque en este país hasta ahora a los hombres poderosos no se les quitaba de sus puestos de responsabilidad hasta que no estallaba una, digamos, tormenta mediática», ha añadido Fernández.

Después de proclamar «una vez más un triunfo del feminismo», Pablo Fernández ha declarado que desde Podemos están «con las víctimas y con las denunciantes, siempre». «El ‘Hermana, yo sí te creo’ nosotros sí que nos lo creemos. Nosotros, con las víctimas y con las denunciantes, siempre. Y tienen todo nuestro apoyo y tienen todo nuestro respaldo y tienen todo nuestro respeto», ha apostillado.