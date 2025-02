Podemos presumió junto a Monedero de perseguir las agresiones mientras ocultaba las denuncias contra él

En Podemos aseguran que actuaron «desde el primer minuto» que tuvieron conocimiento de las denuncias de violencia sexual por parte de su ideólogo Juan Carlos Monedero, en septiembre de 2023. Pero lo cierto es que el gurú de la formación asistió a un acto apenas cuatro días después de que el partido morado recibiese esas denuncias. En ese evento, al que acudió la plana mayor del partido, Podemos ondeó su bandera contra las violencias sexuales y defendió la polémica Ley del sólo sí es sí, que por entonces ya dejaba un goteo incesante de excarcelaciones de violadores, abusadores y pederastas.

De hecho, el acto fue más bien un cierre de filas con quien era ministra de Igualdad, Irene Montero, muy cuestionada. La secretaria general, Ione Belarra, advirtió que era «imprescindible» que Montero siguiese al frente del Ministerio de Igualdad como uno de los requisitos para apoyar una posible investidura de Pedro Sánchez.

Por su parte, la ministra de Igualdad defendió el feminismo como «motor del Gobierno» y afirmó que la formación morada tenía la «responsabilidad de seguir profundizando en las transformaciones» y «no ponerse de perfil» ante «actitudes machistas». Igualmente, acusó al Ministerio de Justicia -del PSOE- de ser el responsable de la rebaja de las penas del sí es sí.

«Nosotras no nos ponemos de perfil cuando vienen los sectores más reaccionarios del Estado a tumbar los avances más importantes de las mujeres de muestro país. No nos hubiésemos perdonado ponernos de perfil», clamó Montero, quien afirmó que Podemos «sabía que no había que ponerse de perfil en ningún momento» en plena polémica por la rebaja de las penas.

«Estamos dispuestas a defender esas transformaciones cuando todos los cañones de la reacción política, mediática y judicial disparan contra nosotras», añadió la ministra.

Denuncias

Apenas cuatro días antes de ese evento, Podemos había recibido las primeras denuncias de supuesta violencia sexual por parte de Monedero. Fue, en concreto, la Secretaría de Feminismos dirigida por Ángela Rodríguez Pam, artífice junto a Montero de la Ley del sólo sí es sí y secretaria de Estado de Igualdad. La denunciante asegura que no recibió respuesta.

Monedero, por entonces, no tenía ningún cargo orgánico en el partido, pero hasta hacía unos meses antes era el director de la fundación de Podemos, el Instituto República y Democracia.

Precisamente, el 14 de septiembre, cuando ya Podemos había recibido las denuncias, el líder podemita anunció en las redes que dejaba este cargo. Un anuncio que fue correspondido por Belarra, de forma muy cariñosa:

«Muchas gracias por tu incansable trabajo en Podemos pero, sobre todo, por haberte desvivido siempre por su magnífica militancia. Lo fácil, con todos los ataques que has recibido, era haber abandonado. Seguimos peleando juntos», le dijo la dirigente morada a través de las redes sociales.

Desde Podemos aseguran que Monedero había dejado de dirigir la fundación en mayo y que no se había comunicado hasta septiembre por el periodo electoral. Ese mismo mes, el partido recibió varias denuncias de violencia sexual de Monedero. Podemos afirma que, desde entonces, dejó de convocarle a sus actividades. Aunque el acto del 16 de septiembre demuestra que no fue así.

En uno de los correos, la denunciante solicitaba al partido que se actuase de forma interna, además de describir una serie de actos por parte del ideólogo de Podemos, como distintos tocamientos.

Fuentes del partido defienden haber actuado «desde el primer minuto» en el momento que tuvieron conocimiento de quejas contra el politólogo: «La prioridad de la organización ha sido en todo momento cumplir con su obligación de ser un espacio seguro para todas las mujeres, además de reconocer a aquellas que han ofrecido su testimonio y respetar sus decisiones», señalan. No obstante, no hay constancia de que el partido haya presentado denuncias en los juzgados o ante la Policía.

En su lugar, explican, se habría activado el procedimiento dando traslado de este escrito a la Comisión de Garantías. La denunciante, no obstante, asegura que «no obtuvo respuesta». Por entonces, la formación tuvo conocimiento de otro testimonio de violencia sexual por parte de Monedero. Por ello, aseguran, se le dejó de convocar a las actividades del partido. Desde 2015 no ocupaba ningún cargo en la dirección.

La secretaria general Ione Belarra ha defendido este viernes que dieron «la máxima prioridad a las víctimas» y ha señalado que las denunciantes «pidieron anonimato y discreción» y que se «apartara de las actividades públicas» de Podemos a Monedero.

Según Belarra, «no se está teniendo en cuenta a las víctimas» en el caso Monedero, a pesar de que Podemos ocultó desde 2023 las denuncias de acoso sexual al que fuera cofundador del partido.