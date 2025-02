Acusan a Juan Carlos Monedero de acosar sexualmente a varias mujeres

El caso Errejón hoy ha evolucionado al caso Juan Carlos Monedero. Este miércoles se ha hecho público un audio de Sergio Gregori, cofundador de Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, en el que desvela que varias mujeres le habrían contado episodios violentos vividos con el ex dirigente podemita que podrían ser incluso considerados como «agresión sexual».

«Me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, cosas que tal como me las contó suenan a agresión sexual (…)», llega a reconocer el periodista Sergio Gregori en un audio. Este audio fue enviado por WhatsApp a la militante Raquel Ogando y hace referencia a una conversación entre ambos sobre Juan Carlos Monedero y otras dos chicas.

El audio dice lo siguiente: «Esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí, ‘X’ (nombre de una de las chicas) me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, cosas de baboseo, cosas que tal como me las contó suena a agresión sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública… Como ‘X’ no quiso denunciar nada yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Monedero».

Además, en la grabación, que ha publicado el diario ABC, el ex colaborador de Pablo Iglesias llega a decir que lo que se va contando de Juan Carlos Monedero «con más que rumores» y que lo que él sabe a través de varias mujeres «es mucho más de lo que había oído sobre Errejón».

Sergio Gregori también habla de una segunda chica, a la que no sabe «si la llegó a babosear» pero con la que «se puso muy pesado en la Fiesta de la Primavera». «La llamaba a las tres de la mañana y la abrazaba, fue muy incómodo todo eso», asegura. Es más, esa mujer denunció lo ocurrido en su canal de YouTube pero no nombró a Monedero.

Su paso por Canal Red

En 2022, Gregori fundó junto a Pablo Iglesias Canal Red. El periodista llevó a cabo tareas de dirección y la presentación del programa matinal de tertulia política El Tablero. Todo comenzó a torcerse un año más tarde. En julio de 2023, cuatro meses después de la primera emisión del programa, Gregori fue relevado de la dirección y sustituido en tres de los cinco días de emisión por sus desavenencias con la línea editorial que fue tomando la cadena a razón del conflicto interno entre Podemos y Movimiento Sumar.

A principios de 2024 Canal Red prescindió de forma definitiva del cofundador de la televisión como presentador, relegándole a labores de redacción tras un editorial crítico con la deriva presuntamente partidista del medio de comunicación.

La denuncia de Lola Sánchez Caldente

Hace tan sólo dos días, Lola Sánchez Caldente, eurodiputada de Podemos, acusó directamente a Monedero de ser un machista (y también a Pablo Iglesias). A través de sus redes sociales, dijo que Monedero «está salido» y relata que en un cierre de campaña de Podemos la «empotró contra la pared» cuando se fueron «a tomar unas copas». Además, asegura que esto mismo lo hizo también con «otra compañera».

A Iglesias le tacha de «cobarde», «narcisista de libro» y «ególatra» y asegura que presenció varias infidelidades del ex líder de Podemos a Irene Montero. Lola Sánchez Caldente lo tiene claro: «Iglesias y Monedero son acosadores de mujeres».

Podemos defiende sus protocolos

Pocas horas depués de conocerse la noticia, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que su formación tiene protocolos para que quien quiera denunciar acoso sexual pueda hacerlo de manera segura y el partido actúe.

En una entrevista en Cafè d’idees, Belarra ha defendido que Podemos «ha trabajado muchísimo» para ser «un espacio seguro» en el que cualquier mujer que quiera poner en conocimiento del partido un testimonio o un indicio pueda hacerlo, activando inmediatamente los protocolos con lo que cuenta la formación.

«Siempre que hemos conocido cualquier testimonio, cualquier indicio de violencia sexual, hemos actuado», ha asegurado, añadiendo que el de Podemos es «honestamente» de «los mejores protocolos y los mejores procedimientos internos», porque para su creación fueron asesoradas «por las mejores» en la materia.

Lo cierto es que su partido es de los más salpicados por escándalos de violencia sexual. El más sonado ha sido el de Íñigo Errejón y ahora el de Juan Carlos Monedero.