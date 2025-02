Una ex diputada de Podemos acusa a Monedero de «estar salido» y destapa las «infidelidades» de Iglesias

La ex diputada de Podemos en el Parlamento Europeo, Lola Sánchez Caldentey, ha desenmascarado a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero en sus redes sociales donde ha hablado de supuestas infidelidades por parte de Iglesias y de un desagradable episodio con Monedero sobre el que ha dicho que «está salido».

Sánchez Caldentey ha asegurado que Pablo Iglesias es «un jodido cobarde» y «un mierdas» que señala a mujeres feministas y al que ella ha visto cometiendo infidelidades. Así lo ha afirmado Caldentey en varios mensajes dirigidos a la pareja del líder de Podemos, Irene Montero, en los que ha matizado que cuando Iglesias cometió dicha infidelidad todavía no estaba emparejado con Montero. «Mira Irene Montero, es que como tu Pablete me tiene block porque es un jodido cobarde que no se atreve a leerme, le dices de mi parte que es un mierdas, pero sobre todo que deje de señalar mujeres feministas, porque esto es lo que genera», ha dicho en respuesta a un mensaje que Iglesias publicó señalando a la profesora Tasia Aránguez.

«Debes estar muy orgullosa, ¿eh, caradura? No llegáis ni a los chicles del suelo que pisa Tasia, ni tú ni él, cobardes y acosadores de mujeres. Traidores y cobardes, no os falta nada», ha continuado la que fuera eurodiputada de la formación morada.

«Ah por cierto, yo le he visto ser infiel, con estos ojitos que tengo… Todavía no estaba contigo, pero ya sabes, las cabras siempre tiran pal’monte. Avisada quedas», ha advertido en otro mensaje dirigido a Montero.

Avisada quedas. — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) February 14, 2025

En esta misma línea, Sánchez Caldentey ha retado a Montero a que le pida a Pablo Iglesias explicaciones sobre estas infidelidades. «Dile que te lo cuente, porque muchas que fuimos testigos de aquello, luego pasamos un mal rato, como mujeres que somos, viendo tu reacción. Estabas engañada, y no lo mereces, ni tú ni nadie», ha dicho para acto seguido añadir que a diferencia de ella «aquí estamos muchas mujeres que pensamos en las mujeres».

«No mereces Irene que nadie te engañe. Tendré todas las diferencias del mundo en lo que pensamos, pero siempre, siempre, siempre, tengo en cuenta que eres mujer, y que los hombres son unos mierdas. Todos», ha continuado.

Monedero y el cierre de campaña

La ex diputada de Podemos también ha publicado un hilo de mensajes sobre otro de los fundadores de la formación morada, el profesor universitario Juan Carlos Monedero, al que ha acusado de haberla empotrado contra una pared. «Estoy desatada, lo reconozco. Lo de Iglesias contra Tasia me ha tocado la vena. A todo esto ¿Dónde está Juan Carlos Monedero? La última vez que lo vi fue en Gran Canaria, me presentó a su chica, pero que es sólo de allí, porque en cada ciudad tiene una. Luego nos hablará de feminismo», ha dicho.

Acto seguido ha relatado que durante una noche de cierre de campaña, tras un mitin en la plaza aneja al museo Reina Sofía, fueron todos a Lavapiés a tomar unas copas. «Me empotró contra la pared para invitarme a su casa. Me despedí y me fui (donde mis amigos que me daban cobijo). Pero es que más tarde hizo lo mismo a otra compa. Está salido», ha asegurado.