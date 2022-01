Juan Carlos Monedero vuelve a las aulas del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Esta semana ha comenzado sus clases de Teoría y Práctica de la Democracia. OKDIARIO ha sido testigo durante dos horas de cómo impone un régimen del terror para que sus universitarios no graben sus lecciones en las que permanentemente hace guiños a Podemos y lanza críticas a los partidos de centroderecha. El podemita arranca así su clase: «Voy a pasar lista y no uséis el móvil».

Mientras sus compañeros de partido pisan moqueta y maniobran en el Consejo de Ministros, un incombustible Monedero continúa en la facultad que fue la cantera de altos cargos del Gobierno. El Tribunal Supremo confirmó en octubre de 2020 la sentencia que le condenaba por compaginar sus trabajos de asesoría a gobiernos latinoamericanos con la exclusividad como profesor. Sin embargo, el fundador de Podemos llegó a un acuerdo con la Complutense para dar clase durante un cuatrimestre a dos grupos del grado de Ciencias Políticas.

OKDIARIO ha sido testigo de la clase de este martes. El hoy director de la fundación de Podemos advierte al comienzo que todos los estudiantes tienen que rellenar una ficha con sus datos personales para tener a todo el alumnado controlado. Con un aviso explícito: «Está prohibido tener los móviles en la mesa que os distraen. Los que tenéis el ordenador para tomar apuntes os aviso de que no podéis entrar en Instagram, que os gusta mucho».

Minutos después estalla su ira contra un alumno que tomaba apuntes en una tableta con la que también se podría grabar la clase. «Eso es una mierda. Eso no funciona», señala Monedero en referencia al aparato. «Es un iPad», murmulla el chico. «Sí, pero no funciona, tío. No sigues la construcción de las palabras. Creedme. Acostumbraros [a escribir a mano]. Haced el ejercicio. Es que la cabeza no construye letra a letra. No construye bien las palabras, no te ayuda a pensar los conceptos. La estructura neuronal de nuestra cabeza no está pensada para las teclas. No está. Estás ahí cortocircuitando. Han estudiado que no nos funciona igual tomar nota con esto, no es sano. No os penséis que os estoy jodiendo. Es que, clase, eso no funciona», explica el profesor ante una treintena de discípulos.

«A partir de la semana que viene paso lista. Os aviso que no podéis faltar. Sólo se permiten cuatro ausencias en el cuatrimestre», señala el dirigente morado. Monedero no quiere filtraciones. Sin embargo, OKDIARIO ha logrado acceder al aula sin llamar la atención. Durante casi dos horas este periódico ha presenciado cómo el dirigente político usa su clase para difundir el argumentario de Podemos, con ideas como que España es un país plurinacional o que todas las privatizaciones son negativas. Del mismo modo, usa la universidad para debatir con sus alumnos sobre qué camino debería tomar Podemos como partido político.

Llama la atención que Monedero menciona en varias ocasiones la obligatoriedad de que los alumnos lean su libro Curso urgente de política para gente decente. En el programa de la asignatura que el profesor entrega en mano se dice que no es imprescindible pero sí recomendable comprarlo. «Los textos se mandarán todos al Campus Virtual. No es obligatorio comprar ningún libro. En cualquier caso, recomiendo hacerlo [comprarlo] en la medida de vuestros intereses y capacidades para que vayáis construyendo vuestra propia biblioteca», traslada.

Entrada al campus de Somosaguas este martes. (Foto: OKDIARIO)

Sobre la evaluación de la asignatura se indica por escrito: «La asistencia a clase es obligatoria y las ausencias no justificadas que excedan el mínimo invalidan la posibilidad de realizar el examen. Examen final de curso: 80-100% de la nota final. Trabajo durante el curso: suma sobre el examen final. Puede desarrollarse algún trabajo libre que puede sumar hasta dos puntos sobre la nota final. El trabajo tiene que ser original, debe empezarse en el primer mes y discutirse con el profesor de manera continuada».

El ambiente en el campus de Somosaguas no ha cambiado mucho desde que era la segunda casa de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa y compañía. Cientos de alumnos con clara estética de izquierdas, multitud de folletos de propaganda política y grafitis. A la entrada del centro, la pintada «Transforma la tristeza en lucha, la asamblea te escucha» junto a la iconografía característica del feminismo, del activismo transexual, del antifascismo, etc.