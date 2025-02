Juanjo Martínez, soprendido por su cese en Podemos: «Nadie me ha llamado ni enviado un mensaje»

El ex candidato de Sumar en las pasadas elecciones generales vinculado a múltiples casos de abuso sexual, Juanjo Martínez, ha asegurado no tener conocimiento ninguno de su reciente cese como representante de Unidas Podemos en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma. «Nadie me ha llamado ni me ha enviado un mensaje».

En declaraciones a Europa Press, el actual coordinador general de Izquierda unida en Baleares se ha mostrado «sorprendido» y ha indicado que no ha recibido de la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, que le delegó en la EMT «ni una llamada ni un mensaje ni se le ha explicado por qué sí o por qué no».

Por el momento, Martínez no quiere hacer valoraciones políticas o jurídicas antes de hablar con un abogado.

Las denuncias anónimas publicadas en Instagram describían a Juanjo Martínez como un auténtico depredador sexual que prometía cargos a las chicas a cambio de atenciones sexuales. «Presumía de hacer afiliación vaginal para su partido». , indican algunas denunciantes, mientras que otras lo describen como un «cerdo» y un «miserable» que se aprovechaba de las víctimas con su «trato degradante y vejatorio en terreno íntimo»

La cuenta de Instagram @abusos_baleares ha sido la encargada de sacar a la luz el comportamiento de este político de izquierdas, que, según algunas denuncias, actuaba la impunidad y protección que le otorgaba el propio partido. «Es lamentable la actuación de algunas áreas y personas de ese partido, que lo encubren y lo justifican argumentando que son mujeres vengativas y despechadas», según las víctimas.

Otra denuncia acusa al ya ex miembro de Podemos de practicar la «afiliación vaginal». Además, este político de Baleares lleva una «vida militante que … se basa en el alcohol, las reuniones de petit comité y la violencia […]», según cuenta un compañero de filas del presunto abusador, quien pudo intuir claramente que «usaba el local de picadero».

¿Por qué no podía ir a tener sexo a su casa? Es fácil suponer que llevaba una doble vida como vemos en los relatos […]. Intuí que más de una mujer había tenido una relación mínimo tóxica o insana con él […]. Lo único que se va viendo claro es su alcoholismo, narcisismo y agresividad, sin entrar en la cuestión de la promiscuidad […]», relata la misma denuncia.

Sumar se desvincula de Juanjo Martínez

A pesar de que fue candidato en las pasadas elecciones generales, Sumar Baleares ha negado este lunes que Juanjo Martínez sea un miembro de su partido.

Precisamente, al respecto de dichos testimonios e informaciones publicadas en redes sociales sobre presuntos abusos sexuales, la formación que lidera Yolanda Díaz ha querido dejar claro que el político de izquierdas al que se señala «no se trata de ningún miembro de Movimiento Sumar».

Con todo, la formación ha querido expresar su «absoluto compromiso» contra todas las violencias machistas, incluida la violencia sexual; y ha trasladado todo su apoyo a las víctimas.

«Confiamos en que se investiguen y esclarezcan cuanto antes los hechos denunciados», han manifestado desde Sumar. «Instamos a la organización a la que pertenezca el presunto acosador a que inicie una investigación interna que aclare los hechos denunciados y actúe con contundencia», ha añadido esta formación política.

«En Movimiento Sumar no hay cabida para ninguna clase de comportamiento machista», han subrayado.