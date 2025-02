La cuenta ‘abusos Baleares’ denuncia más casos de acoso sexual que salpican al PSOE y Més per Mallorca

La cuenta de Instagram @abusos_baleares que destapó el caso de Juanjo Martínez apunta ahora a más políticos de la izquierda balear en casos de acoso sexual. Nuevas acusaciones publicadas de manera anónima señalan a varios dirigentes de izquierdas, que podrían salpicar a PSOE y Més per Mallorca, tanto de ámbito autonómico como local, de abusar, amenazar, insultar y maltratar a mujeres.

En una primera denuncia describen al presunto abusador como un «político de izquierdas del Govern de origen peninsular» que le gusta «salir por el centro de Palma tomando cañas para seducir a compañeras de trabajo aprovechando su ideología basada en el sindicalismo». Lo tachan de actuar como un «misógino» y «narcisista de manual» que «explota en incontrolables ataques de ira, incluso en público, si no consigue lo que quiere».

Además, acusan a este político de izquierdas del que todavía no ha trascendido su identidad de «acosar a una alcaldesa en un concierto» mientras su entorno y su partido lo protegía. «Grita, veja, miente, manipula, es infiel, maltrata, y cuando ya no le sirves o lo rechazas te aparta laboralmente», señalan.

Por si fuera poco, la denunciante anónima asegura que «cuando no quieres verle más amenaza con hundirte, te dice que estás loca, que sexualmente y físicamente no vales nada y luego te llama insistentemente, enviando whatsapps de manera compulsiva con más insultos y amenazas».

Acusan a otro ex político de izquierdas del Ayuntamiento de Palma

La cuenta de Instagram también recoge otra denuncia, esta vez acusando a un ex político de izquierdas del Ayuntamiento de Palma. Esta vez la denunciante asegura que son más de diez las mujeres que sabían del comportamiento del ex dirigente palmesano y que no actuaron y taparon los hechos. «Este señor lo ha sido todo en el Ayuntamiento de Palma», asegura en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Relatos abusos Baleares (@abusos_baleares)

Haciendo referencia a las nuevas acusaciones de la cuenta de Instagram @abusos_baleares, algunos usuarios de la red social X (antiguo Twitter) ya manifiestan que «cuesta creer que en su partido (@psibpsoe) no se tomaran cartas en el asunto cuando es vox populi. @F_Armengol debió apartarlo ya hace tiempo. La descripción es inconfundible».

Cuesta creer que en su partido (@psibpsoe) no se tomaran cartas en el asunto cuando es vox populi. @F_Armengol debió apartarlo ya hace tiempo. La descripción es inconfundible. Fuente: https://t.co/1p61JHrxEm pic.twitter.com/3GXsppRKOB — Desglobalización (@tramuntanaVIP) February 19, 2025

Cabe recordar que la cuenta @abusos_baleares fue la que destapó el caso de Juanjo Martínez, el ex coordinador general de Izquierda Unida y ex candidato del partido Sumar, el partido que lidera Yolanda Díaz. Fue acusado de ser un depredador sexual que practicaba la «afiliación vaginal».

Tras las acusaciones, Podemos ha fulminado a Juanjo Martínez como representante de la formación morada en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma.

Sin embargo, el acusado ha desmentido todas las acusaciones anónimas sobre abuso sexual vertidas contra él en Instagram y ha anunciado una querella contra la líder de Podemos en las Islas, Lucía Muñoz, a quien la considera motivadora de esta «campaña de desprestigio» por intereses políticos y la guerra abierta que mantiene con Esquerra Unida.