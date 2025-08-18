Unos 20 bomberos de Mallorca colaborarán como voluntarios en los incendios de Castilla y León

Una veintena de bomberos de Mallorca colaborarán como voluntarios en los incendios que sacuden la Península. Lo ha explicado este lunes el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, durante la presentación de la operatividad completa del helicóptero Milana.

Un primer contingente de los bomberos voluntarios, ha indicado, podrían partir este mismo martes hacia la Península. La colaboración tiene lugar después de que la Dirección General de Emergencias del Govern haya recibido la petición de ayuda de la comunidad de Castilla y León.

Hay prevista, precisamente, una reunión de coordinación del contingente de ayuda que el Govern tiene previsto enviar a Castilla y León, presidida por la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas.

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido tras volcar un camión autobomba en el que se desplazaban este domingo 17 de agosto en León. Participaban en las labores de extinción de los incendios que afectan a la comarca de El Bierzo, concretamente en las zonas de Las Médulas y Cabrera, en la provincia de León. Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León.

El trágico accidente tuvo lugar en la carretera de Espinoso de Compludo, cuando el vehículo, que transportaba al equipo de brigadistas, perdió el control y cayó por un desnivel. Los servicios de emergencia se desplazaron inmediatamente al lugar para atender a los afectados. El bombero ha muerto en el acto en el accidente en León. Mientras su compañero ha sido trasladado en estado crítico al hospital más cercano.

Los equipos de extinción de incendios continúan trabajando en la zona, que se encuentra bajo alerta máxima debido a la intensidad del fuego y a las condiciones meteorológicas adversas, con altas temperaturas y fuertes rachas de viento. Las autoridades han recordado la importancia de extremar las precauciones tanto para los brigadistas como para la población local.