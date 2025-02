Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha defendido a la formación morada y asegura que han dado «máxima prioridad a las víctimas» del presunto acoso sexual de Juan Carlos Monedero. Belarra ha afirmado este viernes en una comparecencia ante los medios que las denunciantes «pidieron anonimato y discreción» y que se «apartara de las actividades públicas» de Podemos a Monedero.

«Creo que tienen que hacer ustedes una reflexión porque las víctimas están quedando en un segundo plano», ha comentado Belarra, quien a continuación aseguraba que «no se está teniendo en cuenta a las víctimas» en el caso Monedero, a pesar de que Podemos ha ocultado desde 2023 las denuncias de acoso sexual al que fuera cofundador del partido.

«Nosotras hemos dado la máxima prioridad, las víctimas nos pidieron anonimato y discreción y en ese sentido lo que nos pidieron más fehacientemente que era que se le apartara de las actividades públicas del partido se hizo inmediatamente desde el momento en que tuvimos conocimiento de las denuncias», añadía la secretaria general de la formación morada, en respuesta a la apertura de una investigación por acoso a Juan Carlos Monedero.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, sobre la reacción del partido al caso de Monedero: «Siempre hay ganas de contar que Podemos todo mal, pero en este caso creo que se actuó correctamente».#LaHora21F

«Siempre hay ganas de contar que siempre Podemos todo mal pero en este caso creo que se actuó correctamente», se ha mantenido Belarra. «Insisto, siempre vamos a actuar correctamente en estos casos porque construir una organización en la que todas las mujeres se sientan seguras es para nosotras una absoluta prioridad, porque es el mundo y el país que queremos construir», completaba la podemita en su intervención.

Podemos ‘defendió’ a Monedero

Horas antes de la comparecencia de Ione Belarra, desde el grupo Podemos se reconocía que apartaron de la actividad del partido a Juan Carlos Monedero al tener conocimiento, en 2023, de los testimonios de mujeres que lo acusaron de agresión sexual. Con esta afirmación la formación morada, de la que Monedero es cofundador reconoce, implícitamente, que ocultó las denuncias que ahora han trascendido.

Monedero no ocupaba ningún cargo en la dirección de Podemos desde el año 2015 y en mayo de 2023 abandonó el Instituto República y Democracia (think tank) «de acuerdo con Ione Belarra», tal y como se explicó en su momento, aunque no mencionó ningún tipo de queja. Ahora, Belarra, actual secretaria general de Podemos, defiende que el partido ha actuado de manera correcta y se defiende justificando que las víctimas pidieron «anonimato y discreción» y que se apartara a Juan Carlos Monedero de la actividad pública relacionada con el partido político.

Juan Carlos Monedero se enfrenta a una investigación abierta por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce desde hace años de profesor de Ciencias Políticas, tras recibir una denuncia por acoso sexual de una alumna. El centro ha activado el protocolo horas después de que el partido podemita reconociera que apartó de la actividad a Monedero al tener conocimiento, en 2023, de testimonios de mujeres que le acusaron de agresión sexual.