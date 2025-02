La Complutense investiga a Monedero por acoso sexual tras la denuncia de una alumna suya

La Universidad Complutense de Madrid ha abierto una investigación a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, tras recibir una denuncia por acoso sexual de una alumna. La Complutense ha activado el protocolo horas después de que el partido podemita reconociera que apartó de la actividad a Monedero al tener conocimiento, en 2023, de testimonios de mujeres que le acusaron de agresión sexual.

La Complutense, a través del Área de Igualdad, permanece en contacto con la denunciante, que se acogió al protocolo anti acoso. Juan Carlos Monedero podría haber incurrido en delitos contra la integridad moral y otros de acoso sexual y acoso por razón de género. La Universidad afirma que ha abierto «un expediente de información reservada confidencial» a raíz de la denuncia de una alumna del centro a Monedero, profesor de Ciencias Políticas en la UCM desde hace 33 años.

El cofundador de Canal Red, Sergio Gregori, también desveló el miércoles que varias mujeres le habrían contado episodios violentos vividos con el ex dirigente podemita que podrían ser incluso considerados como «agresión sexual». El ex colaborador de la televisión de Pablo Iglesias reconoce en un audio que hace referencia a una conversación entre Monedero y otras dos chicas que le contaron «cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo». «Cosas que tal y como me las contó suenan a agresión sexual», da a conocer Gregori.

La denuncia a Monedero se formalizó hace unas semanas conforme al protocolo de la Universidad Complutense de Madrid. Podemos ha hecho público este jueves que apartó de la actividad de su partido a Juan Carlos Monedero en 2023 al tener conocimiento de los testimonios de las mujeres que acusaban al cofundador de agresión sexual, si bien hasta esta fecha habían ocultado esta información, que ahora trasciende. Desde la formación morada defienden haber actuado «desde el primer minuto» cuando les llegó un correo electrónico en el que se pedía que el partido por los comportamientos que señalaba de Monedero, entre ellos presuntos tocamientos, que podrían «ser violencia sexual», según su interpretación.