Feijóo sopesa convocar el congreso del PP en julio para renovar la dirección ante un adelanto electoral

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, convocará el próximo lunes el congreso nacional del partido para renovar la cúpula directiva y preparar a la formación ante la posibilidad de un adelanto electoral. Según los estatutos del PP, el cónclave debería celebrarse a los dos meses de su anuncio, en concreto, en el mes de julio.

Feijóo ha convocado este 12 de mayo una reunión del Comité Ejecutivo del PP al que acudirá toda la plana mayor del partido. Según ha podido saber OKDIARIO, Génova está llamando uno a uno a los miembros que conforman este órgano, donde figuran los presidentes autonómicos y también a quienes ostentan un cargo sectorial del partido.

El líder del PP hará el anuncio para después reunir a la Junta Directiva Nacional, que es a quien, según los estatutos, corresponde fijar el Reglamento y horario del Congreso y delegar en una Comisión, creada al efecto, todos los trabajos de organización necesarios para el desarrollo del cónclave.

Si bien el lugar del encuentro, según confirman fuentes del PP a OKDIARIO, ya está cerrado, lo que no lo estaría aún es la fecha misma del congreso. Un cónclave que no obstante tendría que ser convocado con carácter extraordinario al no cumplirse los 4 años, tal y como recogen los estatutos, para que fuera ordinario.

Según el reglamento del PP, el día y hora de celebración deberían quedar cerrados para dentro de los dos meses siguientes a su convocatoria por parte de la Junta Directiva Nacional. Por tanto, el congreso se celebrará alrededor de mediados del mes de julio.

Fuentes de la dirección nacional niegan a OKDIARIO la convocatoria de este congreso, pese a que este medio ha podido contrastar que ésta es la intención de Feijóo para dar un nuevo impulso al partido.

Cambio en la estructura

El objetivo principal del encuentro de este lunes era aprobar de manera formal la designación de Esteban González Pons, actual vicesecretario de Institucional, como nuevo jefe de la delegación española en Bruselas, en sustitución de Dolors Montserrat, recientemente elegida vicesecretaria del Partido Popular Europeo (PPE).

Sin embargo, la necesidad de rearmar al partido ante la posibilidad de un adelanto electoral, fruto de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez, cada vez más palpable, y de las causas judiciales de corrupción que le acechan, fuerzan a Feijóo a realizar cambios profundos en el seno del partido. A ello se une un contexto internacional sin precedentes.

Entre las reformas de calado que prepara el presidente del PP estará previsiblemente la de la Secretaría General, asumida ahora por la número 2 del partido, Cuca Gamarra. Un perfil relevante para Feijóo y cuyo cambio ya requiere de la convocatoria de un congreso nacional.

Uno de sus sustitutos como mano derecha de Feijóo en el partido podría ser Miguel Tellado, actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Tellado, que ya fue vicesecretario general de Organización en Génova, mantiene el contacto con los territorios.

Por su parte, Gamarra, tras haber liderado las iniciativas del partido tanto en España como en Europa para presentar los recursos de inconstitucionalidad a la ley de amnistía, podrían llevarle a ser reubicada en una de las vicesecretarías.

Y es que también se prevén cambios en estas responsabilidades orgánicas después de la última remodelación de la cúpula de Génova que hizo Feijóo en noviembre de 2023. En ese momento amplió las competencias de las vicesecretarías e incorporó perfiles de mujeres jóvenes y experiencia contrastada, como Noelia Núñez, Ester Muñoz, Ana Alós y Paloma Martín. También se esperan aquí movimientos.

Asimismo, está por ver si Borja Sémper, actual portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, que siempre ha estado en las quinielas para ejercer la portavocía del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, continúa siendo la cara visible del partido en la relación con los medios de comunicación.

De Rajoy a Feijóo

En la última década, el PP ha celebrado un único congreso nacional ordinario. En concreto, fue el año 2017, en la etapa del ex presidente del Gobierno y entonces líder del partido, Mariano Rajoy.

Los otros dos cónclaves conocidos se realizaron de manera extraordinaria. Una de las citas fue en 2018, donde se encumbró al entonces diputado por Ávila, Pablo Casado, en detrimento de otros candidatos como la ex vicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría.

El encuentro más reciente fue en el año 2022 en Sevilla. En este mismo, se encumbró a Feijóo en sustitución de Casado tras la mayor crisis del PP en décadas. El ex presidente de Galicia llegó a la dirección del partido tras haber cosechado cuatro mayorías absolutas consecutivas en la Xunta.