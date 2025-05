Feijóo fulmina el triunfalismo de Sánchez: «Usted desoyó 11 avisos antes del apagón»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha echado en cara a Pedro Sánchez su triunfalismo a la hora de abordar la crisis de la caída de la red eléctrica. Según el jefe de la oposición, el Gobierno «desoyó» hasta «11 avisos de riesgo de inestabilidad» que recibió durante los cinco años previos al apagón.

«En 2020 ya avisó Red Eléctrica; en 2022 aviso de la Agencia Internacional de la Energía; en el 2024, Europa insistió, aviso de la red Europea de Gestores de Transportes y Eléctricas; en mayo de 2024, de nuevo aviso de Red Eléctrica; en diciembre aviso de su propio Ministerio para la Transición Ecológica; en enero aviso de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC); en febrero, otro aviso de Red Eléctrica; en abril, aviso de la empresas energéticas», ha detallado Feijóo.

«Cinco días antes, aviso de Repsol y el mismo día de autos, media hora antes del cero enérgico, aviso del sistema de riesgo de fuertes anomalías. Once avisos de riesgo de inestabilidad en los últimos cinco años, ¿cómo que usted no tenía avisos?», ha proseguido.

«Afirma que no se podía saber, que no lo saben, que tiene que analizar 756 millones de datos», le ha afeado Feijóo a Sánchez, sumando a ello sus reproches porque siga sin aclarar los motivos por los que parte de España, también la vecina Portugal, se quedaron sin luz el pasado lunes 28 de abril.

En apenas 20 minutos de intervención, el presidente del PP ha lamentado que el Gobierno insista en culpar a terceros y siga sin asumir responsabilidades. «¿En serio va a repetir que fue una sorpresa? ¿O es que estaban tan cegados por su sectarismo que ignoraron todos los avisos?», se ha preguntado Feijóo. «Se ha esforzado tanto en aparentar que son los más verdes del mundo que llevaron a España a negro», le ha reprochado.

Asunción de responsabilidades

Desde al tribuna de oradores, el jefe de la oposición ha afirmado que Sánchez «jamás será responsable de nada». En este sentido, ha recordado que haya sido gracias a Marruecos y Francia, países en los que predominan la energía térmica de carbón y la nuclear respectivamente, España pudiera restablecer su sistema. «Usted tuvo que mendigar energía nuclear a Francia, ¿hay mayor reconocimiento de un fracaso que este?», ha espetado.

Para Feijóo el debate no va de energías renovables o de nucleares sino de la combinación de ambas. «Si no hay equilibrio, no hay garantía de suministro», ha insistido.

En su turno de palabra, el presidente del PP ha puesto también de relieve los ataques de Sánchez a los que denomina de «ultrarricos». «Se referirá a los oligarcas rusos a los que usted les compra 23.000 millones de gas para financiar la guerra de Rusia contra Ucrania?», ha zanjado.

«¿Red Eléctrica era como un puesto fantasma en la Diputación de Badajoz? ¿Van convencernos de que Red Eléctrica es pública para colocar a sus colegas y privada cuando vienen mal dadas?», ha proseguido Feijóo quien, según ha señalado, fue su hermano -David Sánchez- el único que recibió «con alivio» el apagón.

El líder del PP, que ha criticado que el jefe del Gobierno haya acudido a la Cámara Baja para «con la osadía de victimizarse», ha recordado que su partido llevará dos comisiones de investigación tanto en el Congreso como en el Senado parar esclarecer por qué tuvo lugar el apagón.