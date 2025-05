El dato que acorrala a David Sánchez: pidió a cargos de la Diputación crear el puestazo de su asesor

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno y procesado por prevaricación y tráfico de influencias, trasladó a cargos de la Diputación de Badajoz la «necesidad» de crear un nuevo puesto que fue a parar a Luis Carrero, el asesor de La Moncloa que realmente trabajaba para él.

Así se recoge del último auto de la juez Beatriz Biedma, que plantea sentar en el banquillo al hermano músico de Pedro Sánchez, además de al asistente Carrero y al presidente de la Diputación de Badajoz y de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

Tanto de la comparecencia del propio Luis Carrero, como de la de Ricardo Cabezas, diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, se desprende que la idea de crear la plaza del asesor, que ahora se investiga, partió del propio David Sánchez.

Así, en su declaración ante la juez, Cabezas señaló: «Que la necesidad de la creación del puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas», que fue adjudicado a Carrero en un procedimiento opaco al que sólo se presentó él, «surgió de que existió un proyecto europeo de más de un millón de euros, y necesitaban un técnico» y «que David les habló de la necesidad por la naturaleza de lo que iban a gestionar».

Cabezas relató además a la magistrada que «a David Sánchez lo conoció en julio de 2018, y que sabía que se dedicaba a la música porque cuando conoció a Pedro Sánchez después de un mitin en Badajoz, en una conversación informal, éste se lo comentó». Ese encuentro tuvo lugar «cuando Pedro Sánchez intentaba recuperar la Secretaría General del PSOE» y, por tanto, justo antes de adjudicar la plaza a David Sánchez. También señaló que a Carrero «se lo presentó David Sánchez en primavera de 2023, en el Hospital Centro Vivo de Badajoz».

El propio asistente, pagado por La Moncloa, también afirmó que «ya conocía la creación de la plaza» antes de que se publicasen sus bases y «que sabía que iba a salir por necesidad del servicio» porque «David le comentó que se hablaba que iba a hacer falta».

Cuando Luis Carrero fue contratado por la Diputación de Badajoz para un puesto directivo -a finales de 2023- llevaba ya meses colaborando con el hermano del presidente del Gobierno, pese a trabajar en La Moncloa. Una información que fue revelada por este medio. En concreto, como confirmó Presidencia del Gobierno, Carrero -que era profesor de escuelas de idiomas y conocía a David Sánchez desde hacía «veinte años», según manifestó él mismo a la juez- desempeñaba el puesto de vocal asesor, con nivel 30, adscrito a la Unidad de Mensaje de Presidencia.

Correos clave

Este periódico reveló un correo clave en la investigación. En él, Carrero y David Sánchez se intercambiaban impresiones sobre la contratación del asesor por parte de la Diputación de Badajoz.

Ese mail estaba fechado el 30 de octubre de 2023, es decir, 23 días antes de que se publicasen las bases del puesto.

«En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo», le decía Sánchez a su asistente, dando por hecho que la plaza sería para él.

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas [Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud] fue a lo largo de noviembre (sic). Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

«Querido hermanito»

La figura de Carrero se convirtió en una de las piezas centrales de la investigación del caso David Sánchez tras conocerse el correo, revelado por este periódico y fechado el 9 de julio de 2022, en el que el asesor de La Moncloa se dirigía así a David Sánchez Pérez-Castejón «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

Luis Carrero ya ejercía entonces de secretario personal de David Sánchez pese a trabajar para la Presidencia del Gobierno. En concreto, por entonces encargaba del diseño de un ambicioso proyecto para promocionar la ópera entre España y Portugal, en colaboración con el propio Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura.