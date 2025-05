Feijóo reta a Sánchez a salir a la calle: «Si no le gusta lo que ve, haga como con el Rey, correr e irse»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado a Pedro Sánchez a tomar el pulso de la calle desde la Carrera de San Jerónimo. «Ponga usted hora», le ha pedido el jefe de la oposición, «demos un paseo juntos». «Si no le gusta lo que ve, siempre puede hacer lo mismo que con el Rey, correr e irse», ha sentenciado.

De este modo el presidente del PP, con sus palabras dirigidas a Sánchez desde la tribuna de oradores, ha buscado evidenciar al también líder del PSOE. El episodio al que ha hecho referencia tuvo lugar el pasado 3 de noviembre de 2024, cuando el presidente del Gobierno salió huyendo de la comitiva encabezada por Felipe VI en su visita a los afectados por la DANA en el municipio valenciano de Paiporta.

Tras más de tres horas de comparencia del jefe del Ejecutivo para explicar su plan de aumento del gasto en Defensa, también para no aclarar los motivos del apagón del pasado 28 de abril, Feijóo no ha cesado en sus intentos de poner en un duro aprieto al Gobierno.

«Ha dedicado más tiempo en descalificarme a mí que en explicar el plan de Defensa a todos los españoles», le ha reprochado el líder de la oposición. «No sé si es mas bochornoso ver que su Gobierno, diez días después del apagón está totalmente sobrepasado o ver que, meses después, cada que habla usted del plan de Defensa, usted se queda solo», ha señalado.

«Hoy ha habido un nuevo apagón», ha afirmado Feijóo. «El apagón parlamentario al señor Sánchez, y es que a usted no le ha apoyado nadie salvo su grupo parlamentario», le ha espetado.

Según el presidente del PP, el jefe del Ejecutivo regresa al Palacio de La Moncloa con un «apagón parlamentario y democrático». Un apagón que., tal y como ha calificado el propio Feijóo, «no ha tenido ningún oresidente del Gobierno en la historia».

«Sabe poco o nada de energía»

Después de tres semanas sin casi actividad en la Cámara Baja, el líder de la oposición y el jefe del Ejecutivo se han visto de nuevo en un duro choque dialéctico en el Congreso de los Diputados. Feijóo, que ha recordado la inacción del jefe del Gobierno ante el apagón, ha recordado que desoyó los «11 avisos» que recibió en los 5 años previos para prever la situación.

Sánchez, que ha comparecido en la Cámara Baja, no ha explicado los motivos que llevaron a la caída de la red eléctrica y que dejó sin luz a parte de España, también a países como Portugal y parte del sur de Francia.

El presidente del PP, que en su primera intervención para responder al presidente del Gobierno le ha recordado el plan presentado por grupo para alcanzar un pacto energético en España, ha insistido en su sorpresa porque no lo conocieran.

«Me dice usted que después de tres años se ha enterado de que le he hecho una propuesta de energía. Es evidente que usted sigue sin leérsela», ha remarcado. «El problema, señoría, es que el plan ni se lo leyó y lo que ha acreditado que sabe usted de energía después de siete años es poco o nada», ha proseguido Feijóo.

Rechazo al decreto anti-aranceles

El líder de la oposición también ha reprochado a Sánchez que su grupo, el PP en el Congreso, vaya a decir «no» a su decreto anti-aranceles. «Usted, que es el autor de la patente del no es no, ahora me dice que me tengo que abstener», ha recalcado.

No obstante, el jefe del PP también se ha dirigido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. «Parece que el señor presidente está boicoteando cualquier posibilidad de dialogar, allá usted», ha añadido en referencia a la ruptura de las negociaciones entre su partido y el PSOE.

«No enrede, señor Cuerpo», le ha espetado Feijóo al ministro Cuerpo. «Si no tiene usted la autoridad consígala o si no cállese», ha concluido.