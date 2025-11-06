Dirigentes del PP en la gala de OKDIARIO: «La libertad de prensa se fortalece con medios valientes»

Miembros de la cúpula del Partido Popular, encabezados por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, han acudido a la celebración del X aniversario de OKDIARIO. Un evento en el que el jefe del principal partido de la oposición ha destacado la resistencia de este medio «contra el poder» del Gobierno de Sánchez.

Para el líder popular, «iniciar un medio siempre es muy complicado». Así, Feijóo ha querido destacar la labor del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, al frente de un medio de comunicación que es, desde su punto de vista, un ejemplo de «prensa libre» que nunca ha dejado de verse amenazada.

A la cita, celebrada en la Plaza de Toros de Las Ventas, han asistido varios miembros de la cúpula del PP, como el secretario general del partido, Miguel Tellado, o la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

El evento, que ha reunido a una nutrida representación de la vida política, social y cultural española, ha conmemorado una década dedicada a la información de actualidad política y económica, así como al periodismo de investigación.

Cerca de los jóvenes

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, y otra de las invitadas al evento, ha destacado la labor fundamental de este medio de comunicación para con los jóvenes, señalando que «no se les debe minusvalorar».

«Los jóvenes quieren claridad y que les digan las cosas como son», ha expresado, destacando que es uno de los valores más característicos de este medio de comunicación. En una época de inmediatez, Muñoz ha llamado a defender a medios como OKDIARIO que es capaz de acercarse a ellos.

Las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP también han estado representadas en el décimo aniversario de OKDIARIO. En concreto, por el presidente de la congregación madrileña, Ignacio Dancausa. Para él, «por mucho que las redes sociales hayan ganado mucho peso», nada puede superar la influencia de los medios de comunicación. «La libertad de prensa hay que fortalecerla con medios libres, independientes y valientes», ha asegurado.