Un soltero de ‘First Dates’ descoloca a Carlos Sobera con un beso en los labios: «No me denuncies»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de participantes. El popular show de citas a ciegas continúa siendo uno de los formatos más vistos por los espectadores. Y es que, cada vez son más las personas que acuden con el objetivo de encontrar a su media naranja. Un encuentro televisivo que, recientemente, nos presentó a Wika Baret. El artista es un joven, de 30 años, que vive entre Madrid y Berlín. Una vida nómada que le ha ayudado a conocer mundo, pero también a experimentar el poliamor.

En tanga y con tacones de infarto, el soltero se presentó en el restaurante del amor. Una entrada digna de una diva que fue recibida por el presentador del programa, Carlos Sobera. Eso sí, lo que no se esperaba el vasco era ser sorprendido con un beso en la boca por parte del participante. Wika Baret, al darse cuenta de lo que acababa de hacer, se disculpó con él de la manera que pudo. «No me denuncies», le dijo con humor. Tras este inesperado momento, el joven se presentó como una persona «punky y bastante antisistema». Pero, los momentos incómodos continuaron para el presentador.

Sin previo aviso, el soltero le lanzó una pregunta bomba. «¿A ti te gusta que te metan un dedito por el culo?», le dijo. «Lo que no me suele gustar es que me lo metan en el ojo… Me suelo quedar tuerto», le respondió el vasco. Pues, el presentador de Cuatro, siempre haciendo uso de su profesionalidad y educación, intentó esquivar la pregunta como pudo.

«Se me ha ido la olla, me suele pasar», comentó Wika Baret en uno de los totales. Teniendo en cuenta su arrolladora personalidad, el joven indicó que busca a alguien «que no juzgue». Por lo tanto, y escuchando sus peticiones, la organización del formato quiso presentarle a Capitano Barbaconyo, su cita. Un participante que ya acudió al programa, hace tres años, y que indicó estar «casade» con su «marida fantástica, maravillosa y magnífica» con quien mantiene una relación poliamorosa.

La primera impresión entre los solteros no estuvo nada mal. «Ella en sí entera me ha gustado», comentó Wika Baret. «Esperaba sorpresa y efectivamente la tuve», opina su cita al verle. Una velada donde no faltan las sorpresas y las declaraciones inesperadas. Eso sí, los solteros logran disfrutar de un bonito encuentro. Por ello, en la decisión final de First Dates lo tuvieron claro.

«Yo encantade. Me ha gustado mucho nuestra cita. Es que tía, eres fantasía que rompe el sistema», opinó Capitano Barbaconyo. Por su parte, Wika Baret manifestó sentirse muy a gusto con su cita. Por ello, lo tuvo claro y también aceptó seguir conociéndole. Un rotundo «sí» a una segunda cita con el que ambos se mostraron muy contentos con el trabajo realizado por la organización de First Dates.