Feijóo: «OKDIARIO ha resistido contra un poder fuera de cualquier órbita razonable»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado a OKDIARIO como un «contrapoder» fundamental en democracia. «Os felicito por haber resistido contra el poder y, además, contra un poder que lo ejerce fuera de cualquier órbita razonable», ha destacado durante la celebración del X Aniversario del periódico, este jueves, en la Plaza de Toros de Las Ventas. Un evento al que ha acudido una nutrida representación de la vida política, social y cultural española.

A juicio de Feijóo, que un medio de comunicación cumpla una década debe ser motivo de orgullo para cualquier español.

«Iniciar un medio siempre es muy complicado», ha expresado el presidente del PP, quien ha destacado la labor de este periódico como un ejemplo de «prensa libre» que, en sus diez años de historia, nunca ha dejado de estar amenazada.

Para Feijóo, la «resistencia» de este medio de comunicación se ha basado en el ejercicio del respeto a la libertad de expresión y en opiniones que, aunque sean «contrarias al Gobierno», son las que consolidan la democracia.

Es por ello que, tras poner en valor a OKDIARIO como referente de la información digital, Feijóo ha destacado que sea un medio «libre» de dogmas e imposiciones.

Los «bulos» de Sánchez

El presidente del PP ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez es «la mayor fábrica de bulos» del país. Asimismo, ha puesto énfasis en los millones de euros con los que el Ejecutivo riega a medios «afines» en perjuicio de otros. «Nunca un Gobierno ha querido controlar tanto los medios», ha manifestado Feijóo.