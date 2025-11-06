Inda: «Alberto, Santiago, entendeos, porque el enemigo es Pedro Sánchez»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha lanzado un mensaje rotundo a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, ambos presentes en la fiesta del X Aniversario del periódico.

«Alberto, Santiago, entendeos. Porque ni el enemigo de Feijóo es Abascal, ni el de Abascal es Feijóo. El enemigo de Feijóo, Abascal y los 48 millones de españoles está hoy aquí con nosotros». «Y eres tú, Pedro Sánchez Pérez-Castejón», ha advertido.

El director de OKDIARIO ha destacado que «el gran objetivo de las dos formaciones políticas que tomarán el relevo del socialcomunismo: Partido Popular y Vox» ha de ser «reconstitucionalizar España».

«Antes incluso de que salgas por esa puerta de Moncloa por la que nunca debiste entrar vamos a abogar por reconstitucionalizar España, la vacuna perfecta para rehacer el edificio institucional destruido por ti, Pedro Sánchez, tus aliados etarras, independentistas y comunistas», ha arengado.

Así, ha enviado una petición, «exigencia más bien», a Feijóo y Abascal: «A los dos políticos que tengo ahí delante, que son los que han de dar la puntilla democrática al autócrata que nos ha caído en desgracia, sí, tú, Pedro Sánchez, les ruego que hagan una enmienda a la totalidad del sanchismo». Porque «otra España es posible, la España del 78, la mejor España en cinco siglos de Historia».

En este punto, ha advertido que «la Constitución no es una rémora carca del pasado sino lo más moderno, vanguardista, tolerante y justo que podamos concebir en estos momentos de tribulación para las libertades, aquí y en todo el mundo».

OKDIARIO ha celebrado este jueves su X Aniversario con un gran evento en la Plaza de Toros de Las Ventas, que ha reunido a una nutrida representación de la vida política, social y cultural del país.

Una década de exclusivas, de información de impacto, rigurosa y veraz, que ha marcado la actualidad y protagonizado portadas y debates nacionales.

El director de OKDIARIO ha destacado su gran objetivo: «Esta idea de España y este proyecto de libertad que es OKDIARIO va a dejarse la piel para que este señor que está en primera fila -buenas noches, querido presidente- no nos arrebate nuestro bien más preciado: la Constitución, el Estado de Derecho, en definitiva, la democracia, en resumidas cuentas, la LIBERTAD en mayúsculas».

Y ha advertido: «Ya que te has dignado a venir aquí, Pedro Sánchez, no me andaré con rodeos y te lo diré bien claro, Pedro Sánchez: jamás vamos a permitir que nos robes la separación de poderes, que te cargues el Estado de Derecho, que apruebes leyes para apropiarte de la instrucción de los casos penales, que censures o ahogues financieramente a los que no te rendimos pleitesía, que hagas leyes de medios calcaditas a las de ese Franco al que te empiezas a parecer peligrosamente, que dinamites esta España constitucional que tanta sangre, tanto esfuerzo y tantas lágrimas costó instaurar, en definitiva que nos transportes a Venezuela con escala en la México de López Obrador y Sheinbaum y en la Argentina de los Kirchner».

«Pedro Sánchez, no pasarás»

«No vas a conseguir que vuestro latrocinio, vuestros bulos y vuestros destrozos institucionales te salgan gratis», ha avisado.

«Siempre remaremos en contra de esa miserable campaña de propaganda que pusisteis en marcha en 2018 para que parezca que ETA jamás existió y que si existió tampoco fue tan fiera como la pintan. Defenderemos esa memoria histórica de verdad que recuerda que tus socios asesinaron a 856 españoles y dejaron miles de huérfanos y un sinfín de heridos. Y tampoco, querido presidente, vamos a mirar hacia otro lado con una política migratoria de puertas abiertas que ya hace más inseguras nuestras ciudades, que está impidiendo que nuestras hijas puedan caminar tranquilamente por algunos barrios y que a este paso acabará convirtiendo en normal que las mujeres tengan que ir cubiertas por la calle o que existan zonas en las que la sharía es la ley».

Inda ha recordado que el Estado del Bienestar «no es un chicle que se pueda estirar hasta el infinito sino, por el contrario, una joya que hay que cuidar con mimo». Por ello, ha reclamado, entre otros, el desahucio de los «inquiokupas» en «tiempo récord y no en meses», que se deje de «asfixiar» a los autónomos y que se ponga «punto final a un infierno fiscal que se resume en la subida de 97 figuras tributarias en siete años».

«Te lo puedo decir más alto pero no más claro, Pedro Sánchez, no pasarás. Y cuando dejes el poder ahí estará siempre OKDIARIO para contarles a los españoles, a nuestros contemporáneos, a nuestros hijos y a nuestros nietos, que tu política de tierra quemada sólo ha favorecido a un español: tú mismo», ha completado.