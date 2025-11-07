Multas de hasta 3.000 € si te falta esto en el coche: la Guardia Civil lanza la ‘Operación Guantera’

A partir del 1 de enero de 2026, conducir por las carreteras españolas implicará cumplir con una nueva obligación. La Guardia Civil ha puesto en marcha la llamada «Operación Guantera», una campaña de vigilancia que se intensificará el próximo año con un objetivo claro: comprobar que los conductores llevan en su vehículo la baliza V16 conectada, el sustituto definitivo de los triángulos de emergencia.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que a partir del 1 de enero de 2026 los triángulos dejarán de ser válidos y será obligatorio contar con este dispositivo luminoso conectado con la plataforma DGT 3.0.. La Guardia Civil ha revisará las guanteras de los vehículos para comprobar si los conductores llevan la baliza V16 y, sobre todo, si el modelo está homologado. Cabe señalar que utilizar una versión no homologada puede acarrear la misma sanción que no llevar el dispositivo: entre 600 y 3.000 euros.

La Guardia Civil arranca la ‘Operación Guantera’

«Con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes nace el dispositivo V16, que está llamado a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Deberemos llevarla en la guantera de nuestro vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación», explica la DGT.

El funcionamiento de este dispositivo es muy sencillo, ya que un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble. En el momento que tengamos que señalizar que nuestro vehículo está inmovilizado en la carretera o en el arcén, lo único que tenemos que hacer es encender la baliza y colocarla en el techo del vehículo sin necesidad de salir de él, simplemente sacando el brazo por la ventanilla. Por ello, es muy importante que la llevemos siempre a mano, como por ejemplo en la guantera.

La baliza V16 cumple una doble función. Por un lado, avisa a otros conductores mediante una luz intermitente de alta intensidad sobre la presencia de un vehículo detenido. Y, por otro lado, comunica la ubicación del vehículo a la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0, «la plataforma de vehículo conectado de la DGT que facilita la interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad para ofrecer en todo momento información de tráfico en tiempo real a los usuarios de la vía permitiendo así lograr una movilidad más segura e inteligente».

Documentación obligatoria

Por otro lado, es obligatorio llevar siempre contigo tres documentos: el permiso de conducir, el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de inspección técnica (ITV). Desde 2008, no es necesario llevar la póliza del seguro ni el recibo del pago, ya que los agentes pueden verificarlo telemáticamente. En el caso de los vehículos de alquiler, también es obligatorio que cuenten con esta documentación.

Gracias a la aplicación miDGT, podemos llevar en el teléfono tanto el permiso de conducción como el resto de documentación del vehículo con plena validez legal en todo el territorio nacional. «En la aplicación sólo incluimos gestiones que se puedan resolver en un clic. Esperamos que en breve haya varios trámites nuevos que podamos incluir, como la renovación del permiso o, en un momento dado, el canje de permisos. Tenemos varios proyectos en marcha, en una fase muy preliminar, de digitalización del talón foto de la DGT. Cuando este se haya digitalizado se podrá estudiar la viabilidad de, con un certificado, solicitar renovaciones y canjes de permisos desde la aplicación, pero aún habrá que esperar para poder disponer de esta función», comenta Guillermo Areán, gerente de Informática de la Dirección General de Tráfico.

Y añade: «estamos trabajando en la posibilidad de dotar a la aplicación de un asistente conversacional de ayuda. Es un proyecto piloto que ya se está probando antes de sacarlo al público y la idea es que una vez corregidos los errores se implementará tanto en la sede electrónica de la DGT como en la app. Si implementamos este recurso vamos a ser el primer chat basado en Inteligencia Artificial generativa de toda la Administración General del Estado. Hasta ahora los chats estaban todos basados en preguntas y respuestas. Si tú

Mujer usando la aplicación de Mi DGT en su móvil hacías una pregunta, la solución que se ofrecía estaba registrada en un árbol de preguntas y respuestas predefinidas. Pero lo que queremos usar nosotros es IA generativa y pensamos que en un 99,99% de las consultas va a funcionar de forma positiva».