Comprobar ONCE hoy, viernes, 7 de noviembre de 2025: Cuponazo, Eurojackpot y Super 11

Los sorteos de la ONCE de hoy, viernes, 7 de noviembre de 2025, se están celebrando en este momento y en tan solo unos instantes conoceremos el resultado y los números premiados de Cuponazo, Eurojackpot y Super 11.

Cuponazo

El Cuponazo de la ONCE se juega todos los viernes a las 21:25 horas y tiene un precio de 3 euros con el que podrás ganar hasta 6.000.000 euros o uno de los premios de 400.000 euros.

Para jugar al Cuponazo de la ONCE tendrás que elegir un número 5 cifras de entre los 100.000 disponibles que van desde el 00000 hasta el 99999 más un número de serie comprendido desde el 1 hasta el 135.

Cómo jugar al Cuponazo de la ONCE

Para jugar al Cuponazo de la ONCE tan solo tendrás que adquirir tu cupón a través de la web de la ONCE o mediante los puntos de venta físicos autorizados

Premios del Cuponazo de la ONCE

Los premios del Cuponazo de la ONCE son los siguientes:

1 premio de 6.000.000 euros a las 5 cifras y serie

a las 5 cifras 1.215 premios de 500 euros a las 4 primeras cifras

a las 4 últimas cifras 12.500 premios de 50 euros a las 3 primeras cifras

a las 3 últimas cifras 121.285 premios de 6 euros a las 2 primeras cifras

a las 2 últimas cifras 1.202.850 premios de 3 euros a la primera cifra

Eurojackpot

El Eurojackpot de la ONCE es un sorteo que se realiza simultáneamente en España y otros 17 países europeos y que consiste en acertar 5 números de los 50 posibles y 2 soles de los 10 disponibles.

Este sorteo se celebra semanalmente los martes y los viernes y se realiza desde Helsinki, ofreciendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 euros que va creciendo cada semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

Cómo jugar al Eurojackpot de la ONCE

Para jugar al Eurojackpot de la ONCE puedes realizar una apuesta sencilla o una múltiple:

La apuesta sencilla se juega seleccionando una combinación de 5 números comprendidos entre el 1 y el 50 y 2 soles comprendidos entre el 1 y el 10. Se puede realizar 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques y el precio de cada una es de 2 euros.

se juega seleccionando una combinación de 5 números comprendidos entre el 1 y el 50 y 2 soles comprendidos entre el 1 y el 10. Se puede realizar 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques y el precio de cada una es de 2 euros. La apuesta múltiple se realiza seleccionando una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles. El precio será de 2 euros por cada una de las combinaciones que se hayan realizado.

Premios del Eurojackpot de la ONCE

El premio mínimo garantizado en el EuroJackpot de la ONCE es de 10.000.000 para el acertante de primera categoría y el bote va aumentando si nadie se lleva el premio, pudiendo llegar a un bote de 120.000.000 euros.

Categorías de premios del Eurojackpot de la ONCE

Primera categoría: 5 números y 2 soles

5 números y 1 sol Tercera categoría: 5 números

4 números y 2 soles Quinta categoría: 4 números y 1 sol

4 números Séptima categoría: 3 números y 2 soles

2 números y 2 soles Novena categoría: 3 números y 1 sol

3 números Undécima categoría: 1 número y 2 soles

Super 11

El Super 11 es un juego en el que tienes que elegir entre 5 y 11 números de los 80 que están disponibles. Para el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 que hay disponibles y el premio obtenido irá en función de la cantidad de números elegidos, el importe jugado y el número de aciertos obtenidos.

Para jugar al Super 11 de la ONCE, que se juega todos los días de lunes a domingo, la apuesta mínima es de 1 euro y hay cinco sorteos diarios que se celebran a las 10:00 horas de la mañana -podrás comprar tus números hasta las 09:40 horas-, un segundo sorteo que se celebra a las 12:00 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 11:40 horas-, un tercer sorteo a las 14:00 horas, el cuarto sorteo a las 17: 00 horas y un quinto sorteo que se celebra a las 21:15 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 20:45 horas-.

Premios del Super 11

Los premios del Super 11 de la ONCE variarán en función de la cantidad de números jugados y del número de aciertos.