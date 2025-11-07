Ridículo épico de TVE: llaman a la falsa médico y admite no ser sanitaria porque es ¡liberada sindical!

TVE y Javier Ruiz han protagonizado este viernes un ridículo épico en directo al intentar desmentir una realidad: que entrevistaron a una falsa médico para atacar a Juanma Moreno. Y es que la mujer ha confirmando exactamente lo que se denunciaba: que es una liberada sindical de UGT presentada en la cadena pública como «médica». La protagonista, María del Mar Suárez, ha reconocido en Mañaneros que no es personal sanitario sino «administrativa», y que antes trabajó «muchos años» como cocinera en el hospital Virgen del Rocío.

El presentador del programa, Javier Ruiz, llegó a presentarla en tres ocasiones como «médica» y «personal sanitario» para hablar de la crisis en los cribados del cáncer de mama en Andalucía, sin que Suárez le corrigiera en ningún momento. Esta vez, ya sin bata blanca, la entrevistada lo ha admitido: «Perdona que te corrija, soy administrativa», tras lo cual Ruiz ha intentado reconducir el error calificándolo de «bulo» y atribuyéndolo a una supuesta «ofensiva» contra las víctimas del sistema de cribado.

Ruiz ha intentado, sin éxito, justificar la presencia de Suárez como experta apelando a un nombramiento interno del SAS en 2021 como «responsable de admisión de Traumatología». Pero lo cierto es que eso no la convierte en personal sanitario, categoría reservada legalmente a médicos y personal de enfermería. Pese a la evidencia, el presentador ha insistido en desviar el foco culpando al Servicio Andaluz de Salud de una supuesta «represalia» y tachando de «clasismo repugnante» que se mencionara su experiencia previa como cocinera.

La entrevista ha terminado cuando la sindicalista, presentada como víctima de un fallo en las mamografías, ha aprovechado el espacio para invitar a la manifestación de la marea blanca convocada por UGT, el sindicato del que es liberada. Ruiz ha zanjado el asunto con un «cuídate, mucho ánimo», dejando sin explicar por qué durante días se ha permitido que una trabajadora no sanitaria hablara en calidad de médica en una televisión pública, tal y como denunció ABC.