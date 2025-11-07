La intrahistoria del entrenamiento de Alcaraz y Sinner al estilo Federer y Nadal: «No tenía ni idea»

Superado el mediodía de este viernes en Turín, los decibelios aumentaron en el Inalpi Arena. Los aficionados desplazados rugieron cuando Carlos Alcaraz y Jannik Sinner pusieron un pie en la pista central. Venían de ejercitarse durante una hora en una pista anexa y terminaron la sesión en el lugar donde se disputará la competición a partir del próximo domingo. Resulta llamativo ver a dos máximos rivales y sus respectivos cuerpos técnicos compartiendo entrenamiento.

Ha sido una sesión en la que el murciano, tras haber entrenador los días anteriores con Zverev y Frtiz, ha medido su tenis ante la exigencia máxima. Ha probado diferentes ritmos de pelota, variaciones de altura y dejado su sello con puntos deslumbrantes. Tras la primera hora de calentamiento se midieron en un partidillo a un set que cayó (6-3) del lado del italiano. Posteriormente se batieron en un tie break que, ahí sí, se impuso el murciano. Al acabar, Alcaraz, Sinner y sus respectivos equipos se fotografiaron juntos para inmortalizar la sesión.

Es llamativo, pero no nuevo ver a ambos tenistas compartir entrenamiento. En 2023, con 20 años el murciano y 22 el italiano, se ejercitaron en la Ferrero Academy de Villena como parte de su pretemporada. Aunque el entrenamiento de este viernes en Turín ha sido diferente al contar con tintes nostálgicos que evocaron a Nadal y Federer, la pareja por antonomasia en cuanto a rivalidad y relación sana. El español y el suizo también se entrenaron juntos a dos días de disputar las ATP Finals de Londres 2009. Rafa era el número dos del mundo y Roger el uno, como Alcaraz y Sinner en este momento.

Para mayor casualidad, Federer se impuso 6-3 a Nadal, mismo marcador que ha saldado el set entre Carlitos y Jannik. «La verdad que no lo sabía, no tenía ni idea. Creo que eso es por lo que este torneo es único, al final como hay los mejores ocho jugadores, pues te da para entrenar con ellos. No es mi caso, pero hay ciertos jugadores que al ver el grupo no quieren entrenar con los que van a jugar después. A mí me parece una gran oportunidad para para poder entrenar con Sinner y otros jugadores. No es la primera vez que entreno con él y seguramente no será la última», aseguró Alcaraz a los medios españoles desplazados a Turín entre los que se encuentra OKDIARIO.

El entrenamiento de Alcaraz y Sinner en Turín tiene su origen en París, hace más de una semana. «Los entrenamientos se programan con tiempo y en París hablamos de hacerlo aquí. ¿Por qué no? Si ya nos conocemos muy bien. Es un privilegio practicar con él. No sacaremos ninguna información nueva, ya que nos conocemos más que de sobra, pero sí que nos damos ritmo mutuamente para empezar el torneo de una buena manera», recalcó el murciano, que se juega el número uno del mundo en Italia y en indoor contra Jannik, el mejor del mundo en dichas condiciones y que tendrá el público a favor.