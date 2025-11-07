Rubiales arremete contra la RTVE sanchista por acusarle de «trincar»: «Todo mi patrimonio es legal»

Luis Rubiales ha arremetido contra la RTVE de Pedro Sánchez después de que el presentador Andreu Buenafuente, en prime time de La 1 de TVE, le acusara de «trincar». «Todo falso, todo mentira», ha dicho el ex presidente de la RFEF, que la próxima semana publica un libro en el que cuenta su historia.

«Ha habido tanta suciedad vertida en medios de comunicación, diciendo falsedades como que tengo un equipo de béisbol en República Dominicana, que podría haber cogido parte de las comisiones de Gerard Piqué en el caso Supercopa, que tengo apartamentos en Cabo Verde o República Dominicana, y una villa de superlujo comprada con no sé qué dinero. Todo falso, todo mentira», ha escrito Luis Rubiales.

Se refiere el ex presidente de la RFEF a las declaraciones de Andreu Buenafuente en La 1 de TVE, que a raíz de la publicación de ese libro, que se llama Matar a Rubiales y sale a la venta el 13 de noviembre, dijo que en noviembre publican un libro «tres de los más grandes pensadores» de la época: Mariano Rajoy, Rubiales y el rey Juan Carlos. «Es la generación del 25, a la que te despistas, trinco», dijo Buenafuente.

Eso no ha sentado nada bien a Luis Rubiales, que ha arremetido contra RTVE porque defiende que todo su patrimonio es «legal», «está comprado con el dinero que ha ganado en su trabajo» y que ha declarado «cien por cien en España».

«Yo no he trincado nunca, yo soy un hombre honesto. Y rectificar es de sabios. Entonces, espero que rectifique», ha dicho Luis Rubiales sobre Buenafuente. Para ello, aprovechó también para publicitar su libro, en el que da su versión de los hechos sobre su salida de la RFEF tras haber sufrido, para él, la «mayor conspiración que haya conocido el fútbol español».

En sus más de 500 páginas, que incluyen fotografías y medio centenar de documentos, defiende que «con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial». Rubiales habla también sobre «si tuvo algo» que ver, según él, el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el de la Liga, Javier Tebas o la influencia del mundo ‘woke’ en su dimisión.