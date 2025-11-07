Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Levante de la Liga Este Atlético - Levante corresponde a la jornada 12 de la Liga y se juega en el Metropolitano El Atlético espera sumar otro triunfo ante un rival que se le ha dado mal en los últimos años

El Atlético de Madrid intentará seguir con su gran estado de forma y para ello tendrá que vencer en el Metropolitano al Levante en esta jornada 12 de la Liga. El conjunto rojiblanco quiere engancharse a la lucha por el título y no tienen margen de error, por lo que están obligados a imponerse a un equipo que se le ha dado mal estos últimos años. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este duelo de rojiblancos y granotas.

Cuándo se juega el partido de la Liga Atlético de Madrid – Levante

El Atlético de Madrid recibe la visita del Levante para jugar el partido que corresponde a la jornada 12 de la Liga que se juega en el Metropolitano. Los hombres del Cholo Simeone han iniciado una gran racha que esperan poder mantener en el tiempo y se quieren aprovechar de que este mes de noviembre no tienen que salir de la capital de España. El objetivo es claro: poder imponerse al cuadro granota para así meter presión, de momento, a un Barcelona que viaja a Vigo para enfrentarse al Celta en Balaídos este domingo.

Horario del Atlético de Madrid – Levante de la Liga

La Liga ha programado este apasionante Atlético de Madrid – Levante que corresponde a la jornada 12 de la Liga para este sábado 8 de noviembre. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado este encuentro entre los colchoneros y los granotas en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad y sin incidentes entre los aficionados en la previa para que el árbitro pueda dar comienzo al choque de manera puntual.

Dónde ver el Atlético de Madrid vs Levante en televisión y en vivo online

Uno de los medios de comunicación que compraron los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país una parte del campeonato nacional español fue Movistar+. Este Atlético de Madrid – Levante de la jornada 12 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Movistar la Liga. Cabe recordar que se trata de un canal que es de pago y al que habrá que estar suscrito para poder disfrutar de todo lo que suceda en este apasionante choque que se disputa en el Metropolitano.

Además, todos los aficionados del conjunto rojiblanco, del cuadro granota y amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Levante de la jornada 12 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también tiene su página web a disposición de sus clientes para que puedan acceder de una manera cómoda a través de un ordenador y ver todo lo que suceda en el feudo rojiblanco.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre la previa de este partidazo de la jornada 4 de Liga. Una vez termine el Atlético de Madrid – Levante publicaremos la crónica y también estaremos atentos para compartir las reacciones más relevantes que nos dejen los protagonistas desde el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Levante

Hay que tener en cuenta también que todos aquellos aficionados de ambos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online este partidazo de la jornada 12 de la Liga van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Metropolitano para narrar con todo tipo de detalles el minuto a minuto de este choque que disputan el Atlético de Madrid y el Levante.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético de Madrid – Levante

El Estadio Metropolitano, situado en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se disputará este vibrante Atlético de Madrid – Levante correspondiente a la jornada 12 de la Liga. Este recinto se convirtió en la casa de todos los rojiblancos en el año 2017 cuando se trasladaron provenientes del mítico Vicente Calderón. En él caben unas 70.000 personas y se espera que este sábado haya un gran ambientazo, como es habitual, para animar a los suyos a lograr el triunfo ante un rival que se les ha atragantado las últimas veces que se han medido a ellos.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Jesús Gil Manzano para que dirija la contienda entre el Atlético de Madrid y el Levante en esta jornada 12 de la Liga. Al frente del VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez revisando todas las acciones polémicas que se produzcan para, si lo estima oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.