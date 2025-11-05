Simeone: «¿Giuliano y la etiqueta de ser hijo mío? Él tiene claro lo que quiere ser»

Tantos partidos lleva disputados el Atlético como veces Simeone ha reclamado a su equipo el intangible que manda en esto del fútbol. La contundencia. Fue lo que faltó cuando los rojiblanco enfermaron al comienzo de temporada y lo que ahora han alcanzado. El Saint-Gilloise, equipo voluntarioso donde los haya, sucumbió ante la eficacia de los rojiblancos que terminaron pidiendo la hora por momentos.

«Sabíamos que iba a ser un partido complejo. Contra el PSV ganaron, contra el Inter tuvieron un primer tiempo muy bueno con situaciones de gol… Hoy hemos convivido con esa situación. Hemos ido de menos a más. Su trabajo defensivo nos generó dificultades para hacer daño. Generaron peligro con los contragolpes, pero nos comportamos bien. En la segunda parte controlamos mejor el juego, explicó Simeone.

El Cholo sacó el bisturí para analizar la evolución de su hijo y la convivencia con la etiqueta de ser hijo suyo. «Está con más seguridad y confianza. Sigue en proceso de aprendizaje y quiere más. Para llegar al lugar donde él quiere necesita humildad y seguir en la línea en la que está. ¿Etiqueta de ser hijo mío?Él ha dejado claro varias veces lo que quiere respecto a eso. Está trabajando bien, necesita seguir en esa línea, él quiere más y para llegar a ese lugar tendrá que seguir manteniendo la humildad y las ganas de crecer. Ya se lo he dicho», dijo Simeone.

Corría el ecuador del primer tiempo en el Metropolitano cuando Le Normand fue a la disputa de un balón dividido y se llevó la peor parte. Chocó con Zorgane y en el giro tras el golpe su rodilla salió mal parada. La situación desembocó en sustitución por Giménez y alertas encendidas. La lesión se produce a escasos tres días de que Luis de la Fuente ofrezca la convocatoria para los partidos contra Georgia y Turquía clasificatorios al Mundial «Lo vi bien. Mañana le harán pruebas y esperemos que sea lo menos grave posible», detalló Simeone.

El Cholo también tuvo halagos hacia Pablo Barrios, titular tras ausentarse del partido contra el Sevilla por lesión. «Es un chico que cada día crece más. Tiene margen de mejora y aspira a más. Es muy importante para nosotros. Tiene fuerza, trabajo, recuperación, ataca, defiende… Hay que cuidarlo y él no tiene que escuchar todo eso que hablamos de él para que mantenga la humildad que tiene», sostuvo Simeone.