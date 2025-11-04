Giuliano vuelve a estar en su prime y el Atlético lo agradece. Hoy ha sido decisivo para sacar al equipo del letargo en el que estaba sumido en la primera parte fabricando gracias a su velocidad y valentía la jugada que ha acabado con el gol de Julián y, de paso, con las ilusiones del Saint Gilloise, que hasta ese momento era dueño y señor del partido. Nada volvió a ser igual después del 1-0, pero para llegar a ese punto de ruptura fue necesario tirar de nuevo del repertorio del Cholito.

El Saint Gilloise se dejó los complejos en el vestuario y retó al Atlético a un arranque de partido ambicioso en el que pisó en varias ocasiones el área de Oblak de la mano del vertiginoso extremo senegalés Niang, que llevó al límite a Giuliano y a Nahuel, y del belga El Hadj, que a los 17 minutos penetró como un cuchillo por la banda derecha y su centro lo remató fuera en el área pequeña el ecuatoriano Kevin Rodríguez. Simeone, fuera de sí, saltó del banquillo como un resorte para pedir explicaciones a sus jugadores por su nula implicación en el partido, tanto en defensa como en ataque.

Un disparo tibio de Julián a los 22 minutos abrió por fin las hostilidades domésticas. No tuvo la menor consecuencia porque el gigante holandés de 2.06 metros Scherpen embolsó el balón sin la menor dificultad, pero sirvió por lo menos para romper un mal arranque que tuvo luego una continuidad inesperada porque tres minutos más tarde, en el 25, Le Normand se tuvo que retirar al vestuario tras un golpe sufrido ante el argelino Zorgane. Le reemplazó Giménez y ahí se esfumó la primera ventana de sustituciones.

Definitivamente no pintaba bien la noche porque los belgas se sentían cada vez más atrevidos y porque nadie era capaz de parar los arranques de Kevin Rodríguez, que cada vez se acercaba más hacia Oblak, pero de repente, en una acción de contragolpe conducida por Barrios, el balón le llegó a Giuliano y, al igual que había sucedido en la última jornada de Liga ante el Sevilla, el hijo del entrenador rompió a su lateral por pura potencia y le regaló a Julián el gol que abrió en el marcador en la primera oportunidad del Atlético.

El 1-0 provocó un vuelco de 180 grados y de hecho el equipo volvió a marcar en la prolongación del primer tiempo de la mano de Griezmann, pero el VAR detectó un fuera de juego previo de Baena y dejó el gol sin validez permitiendo al Saint Gilloise llegar al vestuario tocado, pero con vida todavía.

El Atlético, sin embargo, se propuso no volver a dejarle entrar en el partido y le sometió a un castigo que estaba claro que acabaría con más goles en la portería belga. Pudieron llegar antes, pero fue necesario esperar a los 72 minutos para que Gallagher cazara un rechace tras un primer disparo de Sorloth y mandara el balón a la escuadra. El 2-0 parecía ser una renta suficiente, pero a los 80 minutos la defensa se durmió en un saque de falta y el central inglés Sykes batió a Oblak con un cabezazo cruzado dando paso a un final de partido que se hizo muy largo, que pudo acabar mal con un cabezazo de Patris a bocajarro, pero que finalizó con el 3-1, obra de Llorente, en la última jugada de la noche.

Cumplido el expediente con más apuros de los esperados, el Atlético aparece con seis puntos en cuatro jornadas en mitad de la clasificación, pero tiene a las puertas un partido decisivo en el Metropolitano ante el Inter que va a marcar su futuro en la Champions, aunque antes de eso toca centrarse en la Liga, donde ya no pueden cometerse más errores.