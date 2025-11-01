Este Atlético son Giuliano Simeone y diez más

Se tiende a normalizar lo que siempre funciona y eso es algo tremendamente injusto. Este Atlético que sabe a lo que juega y tiene claro quién quiere ser, también recuerda quién fue. De nuevo la raza de un Simeone, de Giuliano, al servicio de los rojiblancos. Es puro nervio, físico, pundonor y actitud. Lo que se le ha pedido toda la vida a un jugador colchonero, vaya. Un robo, una arranca y un pase en bandeja que Almada materializó. Como contra Osasuna, ahora ante Sevilla. Segunda vez que sucede la secuencia. Giuliano siempre está ahí para presionar, para una carrera más y para facilitar la vida a sus compañeros. El que se ofrece cuando los espacios escasean. Es el amigo de todos. Giuliano y diez más en el Atlético.

El argentino despertó a su equipo en la hora de la siesta. Eso sí, lo hizo cuando cuando los suyos ya mandaban después de un penalti sobre Giménez, que quede constancia. Después el mencionado Giuliano sirvió en bandeja a Almada el segundo y Griezmann cerró la goleada al despejar todas las incógnitas que no pudo resolver en el mano a mano anterior del que gozó. Tercera victoria consecutiva y tercera portería imbatida. Las casas se empiezan se construyen desde la base.

Como bisagra con el techo actuó un Baena que también es un diez cuando ejerce de ‘cinco’. Como acompañante de Koke en el medio, cuando tapa espacios, cuando cae a banda, cuando llega al área contraria… Baena recordó a su versión en los Juegos Olímpicos de París con su papel y tuvo presencia en campo rival, ya saben, la cabra tira al monte. Su monte son las inmediaciones del área, ahí también se movió y cuando se marchó dejó pasó a Griezmann. Curiosa escena del relevo que han protagonizado ambos. Pero qué bueno es para el Atlético tene a Giuliano Simeone entre tanta magia.

Vlachodimos amagó con ser la odisea del Atlético

Un portero nacido en Alemania, de padres griegos que emerge en el fútbol español. Lo que parece el inicio de un chiste malo es en realidad el currículum de Odysseas Vlachodimos, el guardián de la portería del Sevilla. El Atlético se dio de bruces con el meta que le negó el gol a Solroth y Nico por bajo y por alto despejó todo lo que volaba por su área. Inició el curso opacado por un Nyland que ahora ve los toros desde la barrera ante el buen hacer de su compañero. Nada pudo hacer Odysseas en el penalti de Julián Álvarez que, no obstante, adivinó la trayectoria, ni en los dos goles restantes.

Las notas del Atlético