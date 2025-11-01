El Atlético se acostumbra a ganar y suma su tercera victoria consecutiva a costa de un Sevilla que resistió bien, pero que pagó con la derrota un error de Nianzou que acabó en penalti. Séptimo gol de Julián, que no jugó un buen partido, y prometedora actuación de Álex Baena como medio centro. El almeriense demostró que debe jugar frente a la portería adversario porque su talento es capaz de desequilibrar la balanza en cualquier momento. El equipo volverá al Metropolitano el próximo martes ante el Saint Gilloise belga, con la Champions en juego.

El Sevilla metió en el congelador al Atlético y le alejó del área del griego Odysseas, que vivió un arranque de partido insperadamente plácido porque los de Simeone no encontraron ni un solo resquicio por el que penetrar, entre otras cosas porque Almeyda dedicó al chileno Vargas a la marca de Llorente y Marcos no pudo proyectarse ni una sola vez en ataque. Tampoco Oblak fue exigido porque cerca de su portería, salvo en un disparo alto de Isaac Romero nada más empezar, tampoco pasó nada.

28 minutos tuvo que consumir el partido para presenciar la primera ocasión de gol, propiciada por un error en la salida de Marcao que permitió a Baena filtrar un pase a Sorloth para que el noruego, mano a mano con el portero, hiciera lo que mejor se le da: tirar al muñeco. Mucho más estuvo del 1-0 Nico González a los 37 minutos, pero se interpuso la base del poste tras una volea que ya había superado a Odysseas en la que fue la primera de las tres oportunidades de las que disfrutaría el argentino en el primer acto, pero dos se las paró el portero y la tercera la mandó fuera tras recibir un pequeño contacto de Azpilicueta, para desesperación propia, de la grada y sobre todo del Cholo, al que se llevaron los demonios.

Gudelj y Nianzou aparecieron tras el descanso con el objetivo de mejorar la defensa y neutralizar a Alex Baena, faro ofensivo rojiblanco en la primera parte, y el movimiento no le salió mal a Almeyda. Sow tuvo la primera oportunidad de la segunda parte al recibir en magnífica posición al borde del área, pero le falló el punto de mira de igual forma que a Isaac, que poco después cabeceó alto un centro desde la izquierda de Suazo. Simeone, reticente a mover nada en el vestuario, empezó a entender que el partido necesitaba movimiento.

En eso estaba el Cholo cuando se produjo la jugada clave de la tarde. A los 62 minutos, en una disputa en el área, Nianzou le pegó una patada en el muslo a Giménez en su intento de despejar un balón. De manera inaudita Hernández Maeso ordenó seguir el partido, pero la acción era tan clara que a Iglesias Villanueva no le quedó otra que mandarle a revisión al monitor. Julián Álvarez no arriesgó y resolvió con un disparo raso al que no llegó Odysseas.

Un intento desde fuera del área de Gudelj que despejó Oblak fue el canto del cisne de un Sevilla al que el 1-0 dejó sin respuesta y que recibió la puntilla a los 77 minutos en un despliegue físico de Giuliano, que le robó un balón a Suazo, superó por potencia a Marcao y le regaló el gol a Almeida igual que sucedió hace dos jornadas ante Osasuna. Cuarta asistencia en Liga del Cholito y partido resuelto, aunque Griezmann se encargó de adornarlo con el 3-0 a los 89 minutos en su gol 200 en la Liga. Ahora, a pensar en la Champions, donde ya se ha cubierto el cupo de errores.