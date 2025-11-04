Alerta Selección: Le Normand se marcha lesionado y peligra su convocatoria con España

Corría el ecuador del primer tiempo en el Metropolitano cuando Le Normand fue a la disputa de un balón dividido y se llevó la peor parte. Chocó con Zorgane y en el giro tras el golpe su rodilla salió mal parada. Lo servicios médicos entraron de inmediato a valorar una situación que acabó con el central español abandonando el terreno de juego, aunque sobre su propio pie y con Giménez ocupando su lugar.

La lesión se produce a escasos tres días de que Luis de la Fuente ofrezca la convocatoria para los partidos contra Georgia y Turquía clasificatorios al Mundial. Precisamente Le Normand es un futbolista capital para el seleccionador español. No existe jugador de campo que más haya jugado con España desde su llegada al banquillo nacional. Ha disputado 2.090 minutos repartidos en 27 partidos, sólo le supera Unai Simón.

Simeone se vio obligado a introducir a Giménez, a quien le había dado descanso inicial para dosificar los minutos. Le Normand se marchó directamente al vestuario acompañado por integrantes del cuerpo médico mientras el mencionado Simeone se lamentaba por el percance. El primer diagnóstico señala una hiperextensión, aunque el futbolista queda pendiente de pruebas a las que se someterá el miércoles.