El Atlético encuentra su panacea

Tantos partidos lleva disputados el Atlético como veces Simeone ha reclamado a su equipo el intangible que manda en esto del fútbol. La contundencia. Fue lo que faltó cuando los rojiblanco enfermaron al comienzo de temporada y lo que ahora han alcanzado. La del Saint-Gilloise es la cuarta victoria en cinco partidos y en la que mayor valor ha tenido aquello que exigía el Cholo. Seis tiros a puerta y tres goles, un 50% de efectividad. El dominio en las áreas permitió que el Atlético saliera ileso de un partido gris, trabado y que por momentos amenazó con mutar en tropiezo.

Alerta Selección con Le Normand

Corría el ecuador del primer tiempo en el Metropolitano cuando Le Normand fue a la disputa de un balón dividido y se llevó la peor parte. Chocó con Zorgane y en el giro tras el golpe su rodilla salió mal parada. La situación desembocó en sustitución por Giménez y alertas encendidas. La lesión se produce a escasos tres días de que Luis de la Fuente ofrezca la convocatoria para los partidos contra Georgia y Turquía clasificatorios al Mundial. Precisamente Le Normand es un futbolista capital para el seleccionador español. No existe jugador de campo que más haya jugado con España desde su llegada al banquillo nacional. El miércoles se conocerá el alcance de la lesión.

Las notas del Atlético