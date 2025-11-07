La miniserie española que ha conquistado a Pérez-Reverte: tiene 6 episodios y la puedes ver en una tarde

2025 ha sido un año clave para el campo de las series. También para la ficción televisiva española, donde cada vez la calidad de las producciones aumenta, conquistando a una audiencia que cada vez posee más ofertas de contenido en las múltiples plataformas existentes, a través de grandes narraciones de la talla de Adolescencia o The Studio. Sin embargo, la recomendación de hoy viene de la mano de uno de los grandes prescriptores de nuestra literatura. La miniserie española La suerte ha conquistado al escritor de Alatriste, Arturo Pérez-Reverte.

La ficción, estrenada hace un par de semanas en Disney Plus, fue un éxito de crítica nada más aterrizar dentro del servicio de streaming de la casa del ratón, funcionando como un road trip en clave de comedia bajo la mirada de un realizador como Paco Plaza, cuya filmografía ha partido casi siempre del género del terror. Ahora, con La suerte, esta creación de Plaza y Pablo Guerrero no sólo ha sorprendido a los espectadores con sus seis divertidísimos episodios. La miniserie española protagonizada por Ricardo Gómez y Óscar Jaenada es un producto fascinante para el miembro de la Real Academia Española. No obstante, antes de conocer del todo la opinión del cartagenero tenemos que explicar de qué trata este serial con el trasfondo de la tauromaquia en la que en ningún momento se muestra una sola corrida de toros.

‘La suerte’: sinopsis y reparto

La sinopsis de La suerte nos pone en la piel de David (Gómez) un opositor que complementa su estudio llevando el taxi de su padre. Por azares del destino, un día lleva a El Maestro (Jaenada), una figura del toreo ya retirada que busca recuperar su prestigio. El torero y su cuadrilla ven en David a un amuleto cuya presencia trae buena suerte, emprendiendo así juntos un viaje por toda España en el que ambos personajes compartirán sus perspectivas sobre los prejuicios y su diferente visión del mundo.

Acompañando a Jaenada y Gómez, esta miniserie española ha sido elogiada por Pérez-Reverte, a través del trabajo de un reparto secundario en el que destacan Carlos Bernardino, Almudena Amor, Diana Peñalver, Aria Bedmar, Jason Fernández, Óscar Higares, Manuel Morón, Pedro Bachura, Óscar Reyes y Almudena Cid.

La miniserie española que ha fascinado a Pérez-Reverte

El autor de El club Dumas ya nos tiene acostumbrados a mostrar sus gustos y preferencias por las novedades audiovisuales del momento. Todo ello por supuesto, a través de su cuenta en X, donde recientemente expresó su predilección por El cautivo de Alejandro Amenábar o por la ficción Tierra de mafiosos de Guy Ritchie. Ahora, su prescripción ponderada aporta una reseña más luminosa que el uniforme de Jaenada.

He visto fascinado «La suerte». Más que sobre toros, que apenas salen, es una inteligente reflexión sobre lo español de antes y de ahora. Ricardo Gómez, estupendo; pero lo de Óscar Jaenada es enorme, impresionante. Todos están en él: Belmonte, Paula, Talavante, Tomás, Morante… pic.twitter.com/O61fTtLafq — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 27, 2025

Los seis episodios de La suerte están disponibles en el catálogo de Disney Plus desde el pasado 8 de octubre.