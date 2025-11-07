La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que dirige el caso de la DANA, ha llamado a declarar en calidad de testigo al portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca: lo ha citado a las 11:30 horas del próximo día 21 de este mes de noviembre. De facto, en plenas fechas de su posible investidura como futuro presidente de la Generalitat.

Pérez Llorca es, en estos momentos, el favorito para relevar a Mazón, por lo que la acción judicial puede cruzarse de lleno con ese proceso en las Cortes Valencianas. Algo inaudito, según las fuentes consultadas. La comparecencia de Pérez Llorca como testigo se produce a petición del PSOE, personado en la causa como acusación popular.

La citación se ha producido a través de una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia. La diligencia puede impugnarse mediante recurso de reposición ante esa misma letrada, pero el escrito ya avanza que la interposición del citado recurso no tendrá efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida. Esto es, la fecha no variará.

Se da la circunstancia de que, tal como ha publicado OKDIARIO este jueves, las llamadas telefónicas por las que la la juez de la DANA ha llamado a declarar a Juan Francisco Pérez Llorca, el principal candidato a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, suman 23 segundos, en el caso de la ex consellera Salomé Pradas, según se desprende del auto de la propia juez, de hace escasamente 48 horas. En concreto, este miércoles.

A esa circunstancia, se suma que la llamada de la juez para que Pérez Llorca declare como testigo se ha producido un año después de la tragedia. Y que la acusación que lo ha solicitado ha sido el PSOE. Todo ello, ha causado un enorme malestar.

Para ese mismo día, el 21 de noviembre, ha sido llamado también a declarar como testigo el propietario del restaurante El Ventorro, en Valencia, Ese restaurante es donde Carlos Mazón comió, el día de la DANA, con una periodista.