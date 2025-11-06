Las conversaciones de Pradas con Pérez Llorca que indaga la juez de la DANA sólo suman 23 segundos

Las llamadas telefónicas por las que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, la juez de la DANA, ha llamado a declarar a Juan Francisco Pérez Llorca, el principal candidato a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, suman 23 segundos, en el caso de la ex consellera Salomé Pradas, según se desprende del auto que la juez, titular de Instrucción 3 de Catarroja, ha emitido este miércoles.

A esa circunstancia, se suma que la llamada de la juez para que Pérez Llorca declare como testigo se ha producido un año después de la tragedia. Y que la acusación que lo ha solicitado ha sido el PSOE. Elementos todo ellos, que han causado un enorme malestar. No es que se cuestione ni que se dude. Es que no lo entienden. Pero, es la decisión de la juez.

Todo ello, en un momento complicado para la magistrada después de que el Colegio de Abogados de Valencia haya concedido su amparo, frente a la citada juez de la DANA, a Pilar Esquinas, la letrada que dirige la acusación de Yolanda Garrido, la víctima expulsada del caso por la magistrada. Y a José María Bueno, el abogado que dirige la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, investigado en la causa, Emilio Argüeso, como ha adelantado, en ambos casos, OKDIARIO.

En concreto, la juez sostiene en su auto que la investigada Salomé Pradas «mantuvo las siguientes comunicaciones con Juan Francisco Pérez Llorca». Y pasa a enumerar: «A las 18:57 horas llamada perdida; a las 18:58 horas horas una llamada saliente de 14 segundos y a las 18:59 horas una llamada entrante de 9 segundos». Es decir, en total tres llamadas y 23 segundos de conversación.

Añade que las llamadas que mantuvieron Carlos Mazón y Pérez Llorca «a las 18:57 fue en dos ocasiones» y que «han de ponerse en contexto con las que intercambiaron Salomé Pradas y Carlos Mazón a las 18:16 horas, llamada saliente de 7 segundos; a las 18:25 horas, llamada saliente de 43 segundos y a las 18:30 una llamada entrante de 33 segundos».

La magistrada señala en ese mismo auto: «Los intercambios de los tres pueden en el caso del testigo propuesto, proporcionar proporcionar información sobre los extremos referidos en el Auto de la Audiencia Provincial».

Y apunta que «ha de recalcarse que la investigada le atribuye un vínculo, una cercanía con dicho testigo con el Presidente de la Generalitat hasta el punto que en sus contactos telefónicos recibe el nombre de Juan Fran Mazón, No Pérez Llorca». Algo que no tienen tan claro otras fuentes, que apuntan que esa denominación puede ser meramente identificativa y no de cercanía.

Como ya ha relatado OKDIARIO, no es Pérez Llorca el único citado a declarar. Tambiénha llamado la juez a algunos de los colaboradores de Carlos Mazón. Entre ellos, a los referentes del área de Comunicación, Francisco González, José Manuel Cuenca y Mayte Gómez. Además, al asesor Josep Lanuza. Y, finalmente, al dueño del Ventorro, donde comió Mazón con la periodista Maribel Vilaplana el día de la DANA.