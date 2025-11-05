La juez de la DANA cita a declarar a Pérez Llorca un año después coincidiendo con su posible investidura

Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada que dirige las diligencias previas del caso de la DANA, ha llamado en calidad testigo al síndic del PP en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca. La llamada de la juez a Pérez Llorca se produce cuando ha pasado un año de la DANA y de la apertura del caso. Y justo a las puertas de su posible investidura como próximo presidente de la Generalitat Valenciana, como relevo de Carlos Mazón. Se trata de una declaración, la de Pérez Llorca, que se hace solicitada por el PSOE, que ejerce la acusación en este caso.

La juez explica en su auto en relación a Pérez Llorca que, según la testifical de la ex consellera Salomé Pradas, el síndic del PP mantuvo con ella: una llamada perdida, otra saliente de 14 segundos y una tercera de 9 segundos. Y, con Carlos Mazón porque a las 18:57 mantuvo dos llamadas con Mazón que según la juez «han de ponerse en contexto con las que se intercambiaron» Pradas y Mazón a 18:16 horas, una llamada saliente de 7 segundos. A las 18:25, otra de 43 segundos. Y a las 18:30 otra llamada entrante de 33 segundos. En total, 108 segundos de conversación entre todos.

La magistrada sostiene textualmente en su auto que: «Los intercambios de los tres en el caso del testigo propuesto, proporcionar información sobre los extremos referidos en el Auto de la Audiencia Provincial». Y agrega que: «Ha de recalcarse que la investigada le atribuye un vínculo, una cercanía con dicho testigo con el Presidente de la Generalitat hasta el punto que en sus contactos telefónicos recibe el nombre de M., no P.LL.» Además, la magistrada ha llamado también en calidad de testigos a tres de los colaboradores de Carlos Mazón en la Generalitat

Fuera del ámbito judicial, se da la circunstancia de que el PSOE lleva meses reclamando elecciones en la Comunidad Valenciana. Una posibilidad que sólo está abierta en las próximas semanas si PP y Vox no acuerdan un candidato entre los diputados de la formación popular en las Cortes Valencianas.