Adiós a GTA VI: Rockstar confirma lo que temían todos los jugadores

Rockstar Games ha confirmado oficialmente un nuevo retraso en el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), el título más esperado de la década en la industria del videojuego. Según ha comunicado la desarrolladora a través de su web y redes sociales, el juego no llegará en primavera de 2026, como se había anunciado, sino el 19 de noviembre de 2026, una demora de casi seis meses respecto a la última fecha prevista.

Este es el segundo gran aplazamiento en el calendario de desarrollo del proyecto, que inicialmente estaba previsto para 2025. Con ello, los seguidores deberán esperar casi dos años más para poder regresar a las calles de Vice City, el escenario inspirado en Miami donde transcurre la nueva entrega.

En un comunicado oficial, Rockstar ha explicado las razones del nuevo retraso: «Somos conscientes de que la espera ha sido larga, pero estos meses adicionales nos permitirán terminar el juego con el nivel de pulido que nuestros jugadores esperan y merecen».

La compañía, filial de Take-Two Interactive, insiste en que no se trata de problemas de producción ni de contenido, sino de una decisión estratégica para asegurar que el producto cumpla con los estándares de calidad que han definido a la saga desde hace más de dos décadas.

Hi everyone, Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026. We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

El juego más ambicioso de Rockstar

Grand Theft Auto VI es el proyecto más ambicioso de la historia de Rockstar, con miles de desarrolladores trabajando simultáneamente desde estudios de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El estudio ha enfrentado críticas por la exigencia laboral y el retorno obligatorio al trabajo presencial desde 2024, una medida que generó malestar entre parte del personal.

El retraso, sin embargo, era previsible: la magnitud del mundo abierto, las mejoras gráficas de nueva generación y el enfoque en ofrecer una experiencia fluida en consolas PS5 y Xbox Series X/S han elevado las exigencias técnicas a un nivel inédito.

El presupuesto para Grand Theft Auto VI se estima en casi 2 mil millones de euros, lo que lo convertiría en el videojuego más caro de la historia. La cifra de 2 mil millones proviene de filtraciones y estimaciones, aunque no hay una confirmación oficial por parte de Rockstar. Este enorme presupuesto, significativamente mayor que el de GTA V, se espera que financie un juego con un mundo mucho más grande y detallado que Los Santos, la anterior ubicación de la entrega.