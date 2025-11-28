Se acabó el juego: Nintendo confirma un cambio histórico y deja atrás la era de la Switch

Nintendo ha anunciado oficialmente que centrará sus esfuerzos de desarrollo y comercialización en la Nintendo Switch 2, dejando de lado progresivamente a la primera generación de Switch. La noticia, comunicada durante la presentación de los resultados financieros del último trimestre, marca un punto de inflexión en la estrategia de la firma y anticipa cambios importantes para los millones de usuarios que todavía tienen la consola original.

Desde su lanzamiento en 2017, la Nintendo Switch ha sido un fenómeno mundial. Con un enfoque híbrido que permite utilizarla tanto en modo portátil como conectada al televisor, la Switch revolucionó la forma de jugar y se convirtió en un éxito de ventas. Actualmente, la consola acumula 154,01 millones de unidades vendidas, acercándose al récord de la Nintendo DS, que mantiene el primer puesto con 154,02 millones de consolas. A pesar de su éxito, la compañía nipona ya tiene la mirada puesta en la Nintendo Switch 2.

Nintendo dice adiós a la Switch

La Switch 2 ha experimentado unas cifras de venta extraordinarias desde sus primeras semanas en el mercado. Según los datos oficiales, se han vendido más de 10,36 millones de unidades, y lo más destacado es que el 84 % de los compradores ya eran usuarios de la Nintendo Switch original.

En palabras de la propia compañía, «en adelante, centraremos nuestro desarrollo principal en Nintendo Switch 2 y expandiremos nuestro negocio en torno a esta nueva plataforma. Sin embargo, por ahora, Nintendo seguirá vendiendo la consola Nintendo Switch teniendo en cuenta la demanda de los consumidores y el entorno empresarial».

Esto significa que los nuevos juegos de Nintendo se lanzarán principalmente para Switch 2, dejando en un segundo plano la producción de títulos para la consola original. Sin embargo, Nintendo asegura que la venta de la Switch original continuará mientras haya suficiente demanda, aunque es evidente que su ciclo de vida está llegando a su fin.

El enfoque en la Switch 2 ya se refleja en el catálogo de juegos. Títulos como Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza o Hyrule Warriors: la Era del Destierro se han desarrollado exclusivamente para la nueva consola. Esto responde a la necesidad de aprovechar al máximo las capacidades técnicas de la nueva plataforma, que promete gráficos mejorados, tiempos de carga reducidos y una experiencia de juego más inmersiva.

Aunque el futuro de la Switch original parece estar limitado, Nintendo ha querido tranquilizar a sus usuarios. Todavía habrá lanzamientos para la primera consola durante un tiempo, especialmente de títulos de terceros y de desarrolladores independientes, como Metroid Prime 4 Beyond.

La estrategia de Nintendo refleja una tendencia que se ha visto en otras generaciones de consolas. Por ejemplo, la transición de la Wii a la Wii U o de la Nintendo 3DS a la Nintendo 2DS y New 3DS también implicó un período de coexistencia entre consolas antiguas y nuevas. Sin embargo, la rapidez con la que Nintendo está abordando el abandono de la Switch original es inusual, considerando que su base de usuarios supera los 150 millones de consolas. Un dato interesante es que actualmente existe aproximadamente una Switch 2 por cada 15 consolas de primera generación.

En definitiva, la transición de la Switch original a la Switch 2 marca un hito importante en la estrategia de Nintendo. La compañía ha comunicado que el desarrollo de sus juegos se concentrará en la nueva plataforma, mientras que la consola original mantendrá soporte limitado y seguirá a la venta hasta que la demanda justifique su retiro.

Resultados

Nintendo presentó sus resultados consolidados para los seis meses finalizados el 30 de septiembre de 2025. Durante este periodo, la compañía registró un aumento significativo en sus resultados financieros, reflejando la fuerte demanda de la nueva Nintendo Switch 2 y la continuidad del negocio de la Nintendo Switch original.

En cuanto a las ventas netas consolidadas, Nintendo alcanzó aproximadamente 6.074 millones de euros, frente a los 2.889 millones de euros del mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 110 %. El beneficio operativo se situó en torno a 802 millones de euros, mientras que el beneficio ordinario ascendió a 1.306 millones de euros. El beneficio atribuible a los propietarios de la empresa alcanzó los 1.099 millones de euros, frente a los 600 millones del año anterior, lo que supone un crecimiento cercano al 84 %.

Los juegos first-party más vendidos de Nintendo Switch 2 incluyen Mario Kart World, con 9,57 millones de unidades, y Donkey Kong Bananza, con 3,49 millones de unidades vendidas. Por su parte, los juegos first-party más exitosos de la Nintendo Switch original han alcanzado cifras mucho mayores, destacando Mario Kart 8 Deluxe con 69,56 millones de copias, seguido de Animal Crossing: New Horizons con 48,62 millones, Super Smash Bros. Ultimate con 36,93 millones, The Legend of Zelda: Breath of the Wild con 33,34 millones, Super Mario Odyssey con 29,84 millones, Pokemon Escarlata / Pokemon Púrpura con 27,61 millones, Pokemon Espada / Pokemon Escudo con 26,96 millones, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con 22,15 millones, Super Mario Party con 21,23 millones y New Super Mario Bros. U Deluxe con 18,53 millones de unidades vendidas.