Luminalia Dimensional y nuevas megaevoluciones en Leyendas Pokémon: Z-A, Megadimensión

The Pokémon Company International dio a conocer el pasado jueves nuevos detalles sobre el contenido descargable Leyendas Pokémon: Z-A, Megadimensión. También se ha anunciado una nueva misión secundaria extra para Leyendas Pokémon: Z-A y ya está disponible en el juego. El contenido descargable Leyendas Pokémon: Z-A, Megadimensión llegará a las consolas Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch el miércoles 10 de diciembre de 2025.

En Leyendas Pokémon: Z-A, Megadimensión los Entrenadores y Entrenadoras podrán volver a Ciudad Luminalia gracias a unas distorsiones que están apareciendo por toda la ciudad. Anya, la chef especializada en dónuts, y su compañero, el Pokémon singular Hoopa les guiarán mientras exploran una dimensión conocida como Luminalia Dimensional. Es un lugar parecido, pero no exactamente igual que Ciudad Luminalia. Está habitada por megaevoluciones Pokémon recién descubiertas y otros Pokémon que no suelen verse en la ciudad. Además, algunos de ellos cuentan con un nivel dimensional, que supera el límite del Nv. 100.

Hoopa despierta sus poderes con los dónuts que le da Anya, que lo vuelven capaz de transformar las distorsiones en portales a otras dimensiones. Anya usa bayas para crear toda una variedad de dónuts que aportan distintos efectos en las otras dimensiones, como hacer que tus Pokémon se vuelvan más poderosos. También puede usar bayas dimensionales, muy útiles para plantarles cara a los Pokémon de niveles muy altos de Luminalia Dimensional.

Corelia, la Heredera del secreto de la megaevolución cuya misión es enfrentarse a todas las megaevoluciones, también se unirá a esta aventura. Junto al Equipo MZ, los jugadores podrán explorar Luminalia Dimensional, descubrir sus secretos e investigar los misteriosos eventos que están ocurriendo a Ciudad Luminalia.

Megaevoluciones recién descubiertas

Mega-Chimecho y Mega-Baxcalibur debutarán en Leyendas Pokémon: Z-A, Megadimensión. Cuando Chimecho megaevoluciona, aparecen seis copias de él que no dejan de moverse, incluso cuando no hay viento. Al gritar, las otras seis copias se unen a él y resuenan, atacando con una onda de sonido intensísima que puede abrumar a cualquier rival.

Baxcalibur se vuelve todavía más impresionante gracias a la megaevolución, pues ahora es capaz de generar más energía gélida y la enorme placa dorsal de su espalda se ha vuelto más grande aún. El peso de esta placa puede partir en dos o aplastar a casi cualquier cosa que se cruce en su camino. La Megapiedra necesaria para que Baxcalibur megaevolucione se puede obtener en el Club de Combates Z-A como recompensa por ascender en los Combates Clasificatorios en línea.

Misiones secundarias

A partir del jueves 6 de noviembre, se podrá recibir una Diancita con la función de regalo misterioso, en la versión básica de Leyendas Pokémon: Z-A. Esta Diancita desbloquea la posibilidad de enfrentarse al Pokémon Joya Diancie y atraparlo con una misión secundaria extra llamada «Brillante como una joya».

Una vez recibida la Diancita como regalo misterioso, se puede visitar Handsome & Cía. Allí espera Peluchín, el Espurr de Matière, que mostrará interés en la Megapiedra y activará la misión secundaria extra. Al completar esta misión, los jugadores podrán añadir a Diancie a sus equipos y usar la Diancita para que megaevolucione a Mega-Diancie durante los combates.