Han confirmado la fecha y es oficial: el sitio de postres que arrasa en Estados Unidos llega a Madrid a partir de este día

Era una noticia que corría de boca en boca desde hacía varios meses y ahora por fin os podemos dar una fecha concreta, y además, inminente. La cadena de donuts más famosa de Estados Unidos aterriza en Madrid y lo hace con todas las ganas de conquistar al público español con sus deliciosas propuestas glaseadas. Toma nota porque por fin se acabaron las dudas: mañana, jueves 2 de octubre, llega a Madrid el sitio de postres que arrasa en Estados Unidos y lo hace además en uno de los centros comerciales más famosos de la comunidad de Madrid.

El nombre no necesita mucha presentación: Krispy Kreme. Sus glaseados originales han traspasado fronteras, convirtiéndose en un símbolo de la repostería americana. En ciudades como Nueva York o Miami hay colas interminables para probarlos recién hechos, y en Madrid no parece que vaya a ser diferente. Durante septiembre la marca ya había dejado pistas, repartiendo miles de dónuts gratis en universidades, como una forma de tantear la expectación que realmente existía. Y la hubo. Ahora todo está listo para la gran apertura. No será una tienda cualquiera, sino una flagship, es decir, un local emblemático que servirá de escaparate y, al mismo tiempo, de obrador para el resto de puntos de venta que vayan llegando ya que son muchos los que desean que a partir de esta primera apertura se produzcan muchas más.

El sitio de postres que arrasa en Estados Unidos llega a Madrid

Lo que hace especial a esta primera tienda de Krispy Kreme no es sólo su ubicación, sino la experiencia que propone. La firma abrirá bajo el concepto Teatro Krispy Kreme, un formato que permite al cliente ver cómo se elaboran los dónuts en tiempo real. Desde la masa hasta el glaseado final, todo ocurre delante de tus ojos. De este modo, no sólo podrás saborear lo deliciosos que son sus donuts, sino ser testigo de todo el proceso y comprobar el porqué se han convertido en el dulce más viral del mundo.

Los glaseados son como decimos, los grandes protagonistas de Krispy Kreme, pero lo cierto es que tienen otras variedades, y además, también habrá sorpresas: recetas especiales en fechas señaladas como Halloween, San Valentín o Navidad. Es una estrategia que ya aplican en otros países y que les funciona de maravilla porque hace que el cliente siempre tenga una excusa para volver. Y en Madrid, donde el público es exigente y cada vez más abierto a probar cosas nuevas, todo apunta a que funcionará igual de bien.

El estreno será en Westfield Parquesur

Si te preguntas dónde ir para poder disfrutar de esta delicia de donuts, debes saber que el lugar elegido para estrenar esta aventura es el centro comercial Westfield Parquesur, en Leganés. No se trata sólo de abrir en un espacio con gran afluencia de gente, también de crear un centro de producción que abastezca a toda la capital. Es decir, aquí se harán los dónuts que luego llegarán a otros rincones de Madrid.

Este detalle es importante porque garantiza que la esencia de Krispy Kreme, la de comer un producto recién hecho, se mantenga intacta. No habrá que esperar a futuros locales para saborear esa frescura; desde el primer día, la cadena busca reproducir la experiencia original que tantos seguidores tiene en Estados Unidos.

Una llegada que ¿abrirá camino a más ciudades?

Aunque la atención está puesta en Madrid, la marca tiene planes mucho más ambiciosos. Su hoja de ruta contempla abrir en otras grandes ciudades españolas, como Barcelona, Málaga o Valencia. No hay fechas confirmadas todavía, pero la intención está clara: extenderse por todo el país en los próximos años.

Lo cierto es que no sorprende. Krispy Kreme ya siguió este modelo en otros países y el resultado fue el mismo: primero una gran apertura que actúa como escaparate y, poco a poco, la expansión hacia otros puntos clave. Si en Estados Unidos han convertido los dónuts en una experiencia de marca, en España quieren replicar la jugada.

Más de 170.000 glaseados para abrir boca

Antes incluso de cortar la cinta inaugural, Krispy Kreme ya había puesto a prueba su poder de convocatoria en Madrid. Durante las últimas semanas repartieron más de 170.000 dónuts glaseados originales en universidades como la Complutense, la Politécnica, la Autónoma o la CEU San Pablo. El objetivo era claro: que la gente probara el producto y hablara de él. Y funcionó.

En redes sociales las imágenes de largas colas y cajas verdes con el logotipo se han multiplicado. Al final, la mejor publicidad ha sido el boca a boca. Ahora solo queda comprobar si, con la apertura de mañana, la expectación se transforma en un éxito de ventas tal y como parece que va a ser. ¿Y tú?, ¿te vas a perder el mejor postre de Estados Unidos ahora por fin en Madrid?.