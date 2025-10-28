Mega-Charizard X ya está disponible en Pokémon UNITE

The Pokémon Company anunció el pasado viernes que Mega-Charizard X, una megaevolución de Charizard descubierta en Pokémon X y Pokémon Y, ya está disponible en Pokémon UNITE.

Mega-Charizard X se podrá obtener como licencia Unite de megaevolución, que es distinta a una licencia Unite normal y que permite que el Pokémon megaevolucione después de usar su movimiento Unite en combate. Sus características y movimientos se potenciarán, lo que podrá inclinar la balanza del combate. Aunque con las licencias Unite hay dos opciones de movimientos para elegir, las licencias Unite de megaevoluciones solamente ofrecen un set de movimientos: será una experiencia muy interesante.

Pokémon UNITE celebrará la ocasión con un evento especial que tendrá lugar del 24 de octubre al 14 de noviembre de 2025. Durante este evento, los jugadores podrán completar misiones para recopilar datos y aumentar su progreso en la investigación hasta un total del 100%, donde también podrán obtener monedas de estudio. Estas monedas se podrán canjear por la licencia Unite de megaevolución de Mega-Charizard X. Cuando finalice el evento, la licencia Unite de Mega-Charizard X estará disponible en la tienda del Comité de Combates Unite a cambio de monedas Æos o gemas Æos.

Primer aniversario de Pokémon Pocket

The Pokémon Company también ha anunciado que la popular aplicación Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket ha superado los 150 millones de descargas en dispositivos iOS y Android desde su lanzamiento mundial el pasado 30 de octubre de 2024. Para celebrar su primer aniversario, pronto se añadirán una serie de ofertas y actualizaciones a la aplicación con las que los fans podrán disfrutar más aún de reunir su colección.

La expansión Megaascenso, que llegará el 30 de octubre de 2025, marca el debut de una nueva serie para JCC Pokémon Pocket y de los Pokémon megaevolucionados. Los jugadores podrán expandir sus colecciones y descubrir el poder de los Pokémon ex megaevolucionados con los tres sobres de mejora Megaascenso: Mega-Gyarados, Megaascenso: Mega-Blaziken y Megaascenso: Mega-Altaria.