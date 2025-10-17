Códigos de regalos misteriosos para el Pokémon Leyendas Z-A: cómo conseguirlos

Pokémon Leyendas: Z-A, el título más reciente de la saga que transporta a los jugadores a una reinterpretación moderna de Ciudad Luminalia, ha activado este viernes su sistema de Regalos Misteriosos, una de las funciones más esperadas por los fans. Esta característica permite recibir Pokémon exclusivos, objetos especiales y contenido adicional mediante conexión a internet o códigos promocionales de eventos oficiales.

La mecánica de los Regalos Misteriosos es un elemento recurrente en los juegos de Pokémon, y regresa en Leyendas Z-A con varias mejoras. A través de esta función, los jugadores pueden conseguir recompensas únicas que no se obtienen de forma natural durante la aventura, como Megapiedras, Pokémon con movimientos especiales o accesorios temáticos para el personaje.

El sistema se desbloquea tras superar las primeras misiones de la historia, concretamente una vez se accede a la Zona Salvaje 1 y se registran al menos cinco especies distintas de Pokémon. Después, la investigadora Melia introduce al jugador en las funciones en línea del laboratorio, momento en el que aparece en el menú la opción «Juego en línea» y, dentro de ella, Regalo Misterioso.

¿Cómo recibo los regalos?

Para canjear un regalo, el procedimiento es sencillo y no requiere suscripción a Nintendo Switch Online. Los pasos son los siguientes:

Abrir el menú principal con el botón X.

Seleccionar la pestaña Juego en línea.

Entrar en Regalo Misterioso.

Escoger entre dos modalidades: Recibir por internet, para descargar directamente los regalos disponibles en ese momento. La otra opción es seleccionar la pestaña de Introducir código o contraseña, si se dispone de un código promocional de evento o campaña especial.

El sistema guarda la partida automáticamente al finalizar la descarga. Los objetos obtenidos aparecerán en la mochila, los Pokémon en las cajas del PC y los atuendos o accesorios en el inventario de ropa del personaje.

Regalo misterioso Pokémon Leyendas Z-A

El primer Regalo Misterioso oficial de Pokémon Leyendas: Z-A ya está activo y puede reclamarse desde este viernes. Se trata de un Ralts que porta una Gardevoirita, la piedra necesaria para que Gardevoir pueda megaevolucionar. Este obsequio se puede obtener de forma gratuita usando la opción «Recibir por internet» dentro del menú de Regalos Misteriosos.

El evento estará disponible hasta el 28 de febrero de 2026. En caso de que el jugador ya posea la Gardevoirita, el Ralts se entregará sin el objeto equipado, aunque mantendrá sus características especiales.

Los Regalos Misteriosos en Pokémon Leyendas: Z-A se actualizan de forma periódica y suelen tener fecha de caducidad, por lo que se recomienda reclamarlos cuanto antes. Algunos se distribuyen globalmente por internet y otros se limitan a promociones regionales, eventos presenciales o colaboraciones con tiendas y competiciones oficiales.