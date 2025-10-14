Una filtración saca a la luz la verdad del futuro de Pokémon: lo que se sabe hasta ahora te va a gustar

Una reciente filtración interna en Game Freak ha revelado detalles sobre los planes de la saga Pokémon hasta 2030, incluyendo la próxima Generación 10 y conceptos descartados. Esta información, conocida como «teraleak», contiene documentos privados que no estaban destinados a la publicación, como artes conceptuales y documentación de desarrollo de nuevos y antiguos juegos de Pokémon.

Según la filtración, los próximos títulos principales de la saga serían Pokémon Viento y Pokémon Olas, con un lanzamiento previsto para 2026 en la consola Nintendo Switch 2. La región del juego estaría inspirada en el sudeste asiático, específicamente en Indonesia e India, con islas generadas procedimentalmente y una gran ciudad centralizada. El tema central de la generación sería la «infinidad», con mecánicas de exploración en junglas y regiones submarinas, donde el agua jugaría un papel crucial, incluso en los Pokémon legendarios.

El argumento de este juego parece girar en torno a un niño que se encuentra de viaje por la región con su familia tras ganar un premio de lotería, al tiempo que conoce a un joven profesor Pokémon que está estudiando fenómenos climáticos con el Viento y las Olas. También hay una Organización para el desarrollo que está deforestando y consumiendo los recursos de la zona, lo que hace pensar que estos serán los villanos de la historia.

La filtración también ha revelado ideas que fueron consideradas pero finalmente descartadas, como la inclusión de regiones inspiradas en Grecia. Además, se han filtrado documentos de juegos anteriores, como Espada y Escudo, y betas de Leyendas Pokémon: Z-A, lo que sugiere una brecha de seguridad significativa en los servidores de Game Freak.

Nuevas mecánicas para Pokémon

Un aspecto innovador sería la introducción de los Pokémon Semilla, una nueva categoría de criaturas que evolucionan en función del entorno y las condiciones del juego. Estas criaturas serían similares a los bebés Pokémon, pero con una evolución más dinámica y adaptativa. Además, se implementaría un sistema de combate basado en efectos climáticos, donde los Pokémon controlarían diferentes potenciadores naturales.

Pokémon Galar sería la nueva entrega

No hay mucha información al respecto sobre esta nueva entrega de la saga, pero en la documentación filtrada aparece una pantalla de PowerPoint apuntando a Project Ringo, que por las imágenes hace referencia a que estaría ambientado en la región de Galar. El plan, según los documentos (recordemos, son filtraciones sobre planes muy antiguos y todo ha podido cambiar) serán en 2027 o 2028.

Por otro lado, por la documentación de Game Freak filtrada se confirma que no hay remakes en marcha de Pokémon Blanco y Negro, pero matizan que si eventualmente en el futuro se diera luz verde a un proyecto así, se haría desde cero.