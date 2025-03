Niantic vende Pokémon Go y sus juegos por 3.500 millones de dólares al gigante Scopely de Arabia Saudí en una operación que transforma el panorama de los videojuegos. Scopely incorpora a sus franquicias Pokémon Go, Pikmin Bloom y Monster Hunter Now. Scopely es dueño de Monopoly Go!, Star Trek Fleet Command y Marvel Strike Force. Además de los juegos, Scopely adquirirá las aplicaciones y servicios complementarios de Niantic, Campfire y Wayfarer. La división de juegos de Niantic cuenta con más de 30 millones de jugadores activos mensuales y tuvo unos ingresos de más de 1.000 millones de dólares en 2024.

Pokémon Go, Pikmin Bloom y Monster Hunter Now pasarán a formar parte de Scopely Inc, que a su vez fue comprada por la saudí Savvy Games Group, filial de FPI, por 4.900 millones de dólares en 2023. Pokémon Go cuenta con más de 20 millones de jugadores activos semanales. Niantic también ha ampliado el juego de Pokémon Go a eventos en directo, algo que Scopely afirma que continuará. Pokémon Go utiliza tecnología de realidad aumentada para permitir a los usuarios explorar el mundo real y coleccionar Pokémon.

El juego se lanzó en 2016. Entonces, se convirtió en uno de los juegos para móviles más conocidos y lucrativos. Fue pionero en un nuevo tipo de aplicación de realidad aumentada que coloca personajes digitales sobre imágenes del mundo real cuando se ven a través de la ventana de la cámara de un smartphone.

El acuerdo dará a Scopely, de propiedad saudí, una audiencia total de más de 500 millones de jugadores, impulsada por el enorme éxito de Monopoly Go! La aplicación fue el segundo juego para móviles más taquillero del año pasado.

Niantic, con sede en San Francisco, se separó de la unidad de mapas de Google en 2015. Fue valorada en 9.000 millones de dólares en 2021. Ha vendido su negocio de juegos a Scopely al mismo tiempo que escinde una nueva unidad centrada en la IA geoespacial para desarrollar su mapa de próxima generación del mundo formado a partir de imágenes y datos de localización capturados por sus jugadores.

Los inversores de Niantic, entre los que se encuentran Nintendo, Google, Coatue e IVP, recibirán 3.500 millones de dólares de la venta, además de 350 millones de dólares. También se convertirán en accionistas de la escisión de IA. Para Savvy, la operación es el último paso de un plan del príncipe heredero Mohammed bin Salmán. Quiere convertir Arabia Saudí en un centro mundial del juego. El plan se puso en marcha en 2022, cuando el gobierno dio a conocer una estrategia nacional de juegos y deportes electrónicos, con el fondo soberano del reino encargado de lograr ese objetivo como parte de los esfuerzos del país para diversificar su economía lejos de la dependencia de los ingresos del petróleo.