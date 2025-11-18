Tras un año excepcional para la industria, la lista de nominados al Juego del Año (GOTY) de The Game Awards 2025 ya ha sido revelada, y la competencia por el máximo galardón se centra en un grupo selecto de seis títulos que han marcado la pauta en calidad, narrativa e innovación.

La categoría principal no solo honra a los grandes estudios, sino que también subraya la madurez del sector independiente y el impacto de los exclusivos de plataformas.

El dominador: un RPG occidental con proyección global

La gran sorpresa, y a la vez el favorito indiscutible en múltiples categorías, es Clair Obscur: Expedition 33.

Este RPG, que ha logrado calificaciones excelentes (incluyendo un rotundo 10/10 de medios influyentes), se proyecta como el contendiente más fuerte. Su éxito meteórico lo ha posicionado no solo como un candidato firme al GOTY, sino también en categorías como Mejor RPG y Mejor Actuación, desafiando a las producciones de gran presupuesto.

Los seis contendientes al título

La lista final de nominados al Juego del Año, que se entregarán en la gala de diciembre, se compone de los siguientes seis pesos pesados:

Clair Obscur: Expedition 33: el RPG de fantasía occidental que ha conquistado a crítica y público, postulándose como el máximo favorito y liderando las nominaciones, instaurando un nuevo récord histórico por el camino con doce de ellas. Con esta marca superan a God of War: Ragnarok (que tuvo once en 2022). Death Stranding 2: On the Beach: la secuela del maestro Hideo Kojima, que vuelve a la carga con una aventura de acción y estrategia aclamada por su narrativa y propuesta única. Hades II: la continuación del fenómeno roguelike de Supergiant Games, que profundiza en la acción y el lore mitológico con la diosa Melínoe. Hollow Knight: Silksong: tras años de espera, la secuela del aclamado juego de plataformas y exploración Metroidvania ha cumplido las expectativas, situándose como un referente del género independiente. Donkey Kong Bananza: la propuesta exclusiva de Nintendo, un título de plataformas que ha revitalizado la franquicia del gorila con una jugabilidad innovadora y muy bien recibida. Kingdom Come: Deliverance II: la continuación de la épica RPG medieval de Warhorse Studios, elogiada por su profundidad histórica y sus mecánicas de rol.

Más allá del GOTY: Los juegos más esperados

Aunque estos seis títulos han definido el año de los videojuegos, la categoría de Juego Más Esperado nos da una visión de lo que está por venir. En ella compiten auténticos gigantes que, aunque no entraron en el corte del GOTY 2025, ya generan una enorme anticipación: