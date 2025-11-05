Malas noticias: el anuncio de Call of Duty que va a reventar a los fans de Black Ops

Activision ha confirmado los requisitos definitivos de PC para Call of Duty: Black Ops 7, y la noticia no ha sentado nada bien entre la comunidad. El esperado shooter, que llegará el 14 de noviembre de 2025 a todas las plataformas, trae bajo el brazo una exigencia técnica que muchos jugadores consideran excesiva: el juego obligará a tener activado TPM 2.0 y el arranque seguro (Secure Boot), dos medidas de hardware que hasta ahora eran exclusivas de Windows 11 y de sistemas modernos.

La decisión responde a la nueva política del sistema Ricochet Anti-Cheat, el mecanismo de seguridad con el que Activision intenta frenar las trampas en el multijugador. Según la compañía, este refuerzo permitirá «detectar modificaciones ilegítimas del sistema y ofrecer partidas más limpias». Sin embargo, el requisito deja fuera a miles de jugadores con ordenadores antiguos o configuraciones personalizadas, que no cumplen con esos estándares o que los tienen desactivados por compatibilidad.

A esto se suma que Black Ops 7 promete ser uno de los juegos más ambiciosos de la saga: un modo campaña ambientado en plena era de la Guerra Fría, gráficos mejorados con trazado de rayos y texturas 4K, y un multijugador diseñado para las nuevas generaciones de consolas. Pero todas estas mejoras llegan con un precio técnico elevado. Los requisitos mínimos y recomendados incluyen procesadores de gama media-alta (como los Ryzen 5 1600X o Intel i7 de última generación), 16 GB de RAM y tarjetas gráficas equivalentes a una RTX 3060 o superior para jugar en condiciones óptimas.

Los fans, especialmente los de PC, han expresado su malestar en redes sociales y foros especializados. Muchos temen que esta decisión «rompa» la accesibilidad de la saga y obligue a una renovación de hardware injustificada.

¿Que requisitos son necesarios?

Los requisitos mínimos para que el Call of Duty: Black Ops 7, funcione en tu ordenador son los siguientes:

Sistema operativo : Windows 10 o 11 (64 bits) con Secure Boot y TPM 2.0 activados.

: Windows 10 o 11 (64 bits) con Secure Boot y TPM 2.0 activados. Procesador : Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1600X.

: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1600X. Memoria RAM : 8 GB.

: 8 GB. Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 580.

: NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 580. Almacenamiento : 90 GB de espacio libre en SSD.

: 90 GB de espacio libre en SSD. Conexión a Internet estable y cuenta en Battle.net o Steam.

En cuanto a los requisitos recomendados: