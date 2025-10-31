La película del videojuego ‘Call of Duty’ ficha al guionista de ‘Sicario’: Paramount lo apuesta todo

Las adaptaciones del mundo de los videojuegos suponen ya una tendencia consolidada tanto en la pequeña como en la gran pantalla. La cartelera del box office mundial ha tenido éxitos comerciales de la talla de Super Mario Bros: La película con 1.360 millones de dólares recaudados o la reciente versión fílmica de Minecraft, la cual ha aunado hasta 957 millones este 2025. En el streaming, Fallout es un producto triunfal para Prime Video, mientras que The Last of Us es una de las series más vistas de HBO Max. Así que por supuesto, el idilio entre las consolas y el séptimo arte va a continuar versionando las grandes licencias y propiedades intelectuales de PlayStation, Xbox y compañía. La última de ellas es la película de Call of Duty, la cual acaba de encontrar en Taylor Sheridan y Peter Berg a los dos creadores clave para que el título termine conquistando las salas.

Tras la compra millonaria de los derechos de una de las sagas de videojuegos más vendidas del mundo, Paramount Pictures ha puesto toda su munición a la disposición de dos creativos enormemente solventes y cineastas de renombre que aseguren la calidad de una compleja adaptación que pretende ser un taquillazo a la altura de la inversión estipulada por parte de la major y de Activision, el estudio detrás de este mítico shooter en primera persona. Como toda representación cinematográfica que se precie, la película de Call of Duty estará diseñada para entusiasmar a la enorme base de jugadores, intentando replicar la esencia de sus campañas militares a la vez que alcanza a una audiencia completamente nueva.

La película de ‘Call of Duty’

Berg y Sheridan coescribirán el guion, aunque será Berg quien asuma los mandos de la dirección aparte de producir junto a Seridan y David Glasser la primera aproximación fílmica del shooter.

Sheridan es el responsable de magníficos guiones como el de Sicario, Comanchería (por el cual estuvo nominado al Oscar). Pero también ha sido el director de la obra maestra de Wind River y el showrunner del inagotable universo western de Yellowstone.

Berg por su parte ha dirigido episodios de series conocidas como Érase una vez el Oeste y Ballers. Del mismo modo ha estado a cargo de superproducciones de la talla de Hancock. Su conexión con el videojuego se remonta al 2014, cuando dirigió un cortometraje publicitario en el que aparecían Taylor Kitsch y Emily Ratajowski.

La noticia la dio en primicia Deadline y la colaboración entre Berg y Sheridan no es de extrañar si sabemos que han sido amigos toda la vida y colaboradores recurrentes en la industria. Ambos parecen ser las personas perfectas para dar vida a una IP que en el entorno de los videojuegos, ha reinado durante 16 años en las ventas de Estados Unidos, vendiendo más de 500 millones de copias en todo el mundo.

Rechazando a Steven Spielberg

La noticia del fichaje de Berg y Sheridan para la película de Call of Duty llega meses después de que Activision rechazase la participación de Steven Spielberg. El director quería el control creativo total y el montaje final sobre un tratamiento oscuro y realista sobre la Segunda Guerra que tomaría a Salvar al Soldado Ryan como principal inspiración.

Activision en cambio, quería mantener un mayor control sobre su IP, así que acabó rechazando a Spielberg y ofreciéndole el proyecto a la Paramount Pictures.