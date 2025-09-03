Otro videojuego más llegará a la gran pantalla: ‘Call of Duty’ tendrá una película

La sinergia entre los videojuegos y el cine está mejor que nunca y para comprobarlo sólo hay que echar un vistazo a la recaudación comercial de algunas adaptaciones cinematográficas recientes. En 2023, Super Mario Bros: La película logró aunar 1.360 millones de dólares, siendo actualmente la cinta nº 18 más taquillera de la historia del celuloide. Este año, Una película de Minecraft se ha convertido en el tercer largometraje con más presencia en el box office internacional, reuniendo 957 millones en la cartelera. Ahora, la siguiente aventura del subgénero que pretende sumarse a esta lucrativa iniciativa es la franquicia Call of Duty: el shooter bélico de Activision tendrá una película de la mano de Paramount Pictures.

En una decisión que ha sorprendido a todos hace algunas horas, David Ellison, el director ejecutivo de la major, ha confirmado la noticia del acuerdo en lo que ha descrito como «un sueño hecho realidad». Call of Duty no sólo se convertirá en una película, sino que el deseo de ambas partes y su colaboración, pretende extenderse en más formatos. Pero antes que nada, Activision y Paramount han firmado un acuerdo que permitirá al estudio desarrollar, producir y distribuir un filme de acción real basado en el popular y exitoso universo FPS (juego de disparos en primera persona) del mundo de las consolas. «Diseñada para emocionar a su enorme base de fans global al ofrecer los sellos distintivos de lo que los fans aman de la icónica serie, mientras expande audazmente la franquicia a audiencias completamente nuevas», explicaban ambas compañías en un comunicado conjunto el pasado martes por la mañana.

‘Call of Duty’: la película

El trato conseguido por Paramount es tremendamente lucrativo para la empresa, pues hablamos de uno de los videojuegos más vendidos de la historia. Desde su primer título, la propiedad intelectual ha conseguido vender más de 500 millones de copias de sus diferentes entregas, siendo la franquicia más vendida en en Estados Unidos en los últimos 15 años.

Un activo apreciado que abarca varias épocas y conflictos bélicos. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta Vietnam, pasando por la Guerra de Irak y conflictos futuristas. Call of Duty no suele repetir protagonistas y por tanto su enfoque en el formato película es un completo misterio.

Un proyecto como ‘Top Gun: Maverick’

En el anuncio de la noticia, Ellison explicó que siempre ha sido un fiel jugador de la saga:

«Como fan de Call of Duty de toda la vida, esto es un sueño hecho realidad. Desde las primeras campañas aladas del original, pasando por Modern Warfare y Black Ops, he pasado incontables horas jugando a esta franquicia que adoro. Que Activision y jugadores de todo el mundo nos hayan confiado la tarea de llevar este extraordinario universo narrativo a la gran pantalla es un honor y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera», recogía THR.

El directivo además, relató que el compromiso con el que abordaban el proyecto era el mismos que les guió a la excelencia en el desarrollo de Top Gun: Maverick. Paramount ya sabe lo que es cocrear una adaptación de un videojuego de forma exitosa, ya que ellos son los responsables de las tres entregas fílmicas de Sonic.