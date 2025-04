Es la película del mundo de los videojuegos más esperada: Nintendo ya ha fijado su fecha de estreno

No hace tanto, adaptar con éxito los relatos del mercado de las consolas a las narrativas de Hollywood parecía prácticamente una quimera. Para corroborarlo, tan sólo debemos echar un vistazo cine que comenzó a crearse en la primera década del siglo XXI, con ejemplos clarividentes de la talla de Doom (2005), House of the Dead (2003) o Alone in the Dark (2005). Aunque mucho antes, el subgénero ya había dado muestras de su inanidad en los 90, mediante filmes tan pobres como Mortal Kombat (1995) y Super Mario Bros (1993). Sin embargo, ahora hablamos de una tendencia que ya mira hacia el horizonte con la presentación en sociedad de la película del mundo de los videojuegos más esperada: The Legend of Zelda se estrenará el 26 de marzo de 2027.

Anunciada originalmente a finales de 2023, el conocimiento de la adaptación de la historia de aventuras protagonizada por el héroe Link llegó, en un momento del calendario muy plácido para Nintendo y el consejero creativo de la marca, Shigeru Miyamoto. Porque por aquel entonces, Super Mario Bros: La película mantenía una imbatible racha en la cartelera mundial, llegando a cosechar 1.300 millones de dólares en el box office y ocupando actualmente, el puesto nº 18 en la lista de los largometrajes más taquilleros de la historia del celuloide. La secuela por supuesto, viene en camino (se estrenará en abril de 2026), pero una buena parte de los fans están más expectantes por averiguar cómo harán desde Sony Pictures para plasmar al formato de una película en acción real el reino de Hyrule, un mundo del campo de los videojuegos que respira fantasía en cada rincón.

Otra película del mundo de los videojuegos

Tildar de arriesgada a una licencia creativa que ha vendido millones de copias vendidas por todo el mundo podría parecer un tanto exagerado, pero teniendo en cuenta que esta no será una aproximación animada, la factura visual del live action tendrá la última palabra sobre la apetencia de los espectadores que deberán acudir en masa para paliar lo que presumiblemente será, un presupuesto completamente desorbitado. Ya que quien haya visto o jugado a alguno de los 20 títulos de la franquicia, sabe a la perfección lo raro que resultaría una inversión económica de menos de 150-200 millones de dólares.

Sin todavía un protagonista oficial que se ponga en la piel del personaje, sabemos que esta película que retrata ese lado del mundo de los videojuegos completamente fantástico estará, en las manos del cineasta estadounidense Wes Ball. De 44 años, este realizador inició su carrera cinematográfica adaptando el best-seller distópico, El corredor del laberinto (2014) y sus dos correspondientes secuelas; El corredor del laberinto: Las pruebas (2015) y El corredor del laberinto: la cura mortal (2018). Por lo que Ball sabe a la perfección lo que significa ponerse a los mandos de una superproducción. Eso sí, su mayor éxito lo estrenó el pasado 2024 de la mano de Disney. No referimos claro está a El reino del planeta de los simios, con la cual logró una taquilla de 400 millones de dólares.

La fecha del proyecto de Zelda abre una disputa interesante en la fecha seleccionada, pues supondrá un enfrentamiento directo entre Nintendo y Sega, compañía rival en lo virtual y ahora, también en lo fílmico coincidiendo la proyección de Sonic 4 con la de la épica fantástica de la princesa Zelda y el caballero Link.

En teoría, el largometraje llevará por nombre The Legend of Zelda y Ball ya contó que una de sus principales influencias será la del trabajo creado por el Studio Ghibli: «Siempre he dicho que me encantaría ver una película de acción real de Miyazaki. El asombro y la magia que tiene toda su obra, me encantaría ver algo así», le contaba el director a Entertainment Weekly. En aquella entrevista mencionó del mismo modo que toda su vida le ha llevado a este momento y que Zelda era en realidad, la propiedad intelectual más importante «aún no explotada».

¿De qué trata la saga Zelda?

Al tener tantas entregas publicadas en múltiples consolas de Nintendo, el hilo argumental a lo largo de los años de una saga como Zelda puede resultar un tanto complejo de explicar. Sin embargo y en resumidas cuentas, la base de sus sinopsis es bastante simple y arquetípica. La IP de Nintendo cuenta las aventuras del guerrero Link, quien debe resolver peligros y acertijos para ayudar a la Princesa Zelda, derrotar al villano Ganondorf y en definitiva, salvar al reino de Hyrule.