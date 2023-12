El Studio Ghibli: Una influencia esencial en el futuro live action de ‘Zelda’

El auge de las adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla no parece que vaya a tener un fin próximo. Y menos, viendo cómo estas recaudan en la taquilla al nivel de Super Mario Bros o triunfan en la pequeña pantalla de la mano de HBO Max y The Last Of Us. Precisamente, supimos recientemente que Zelda, otra gran marca de Nintendo, llegaría también a la gran pantalla. Un proyecto que su director, Wes Ball, quiere que se parezca a una obra de Miyazaki, pero en acción real.

Conocido por haber dirigido El corredor del laberinto, Wess Ball será el encargado de adaptar las aventuras del héroe Link en su afán por proteger a la princesa Zelda y al reino de Hyrule. Eso sí, bastante antes lo veremos dirigiendo una nueva entrega de la franquicia del Planeta de los Simios, la cual llevará el título de El reino del planeta de los simios. Sin embargo y con el estreno del hijo de César en una guerra entre clanes en mayo de 2024, Ball ya tiene “entre ceja y ceja” el salto a la gran pantalla del popular juego. Un salto que tendrá como referencia esencial, el trabajo del Studio Ghibli: “Siempre he dicho que me encantaría ver una película de acción real de Miyazaki. El asombro y la magia que tiene toda su obra, me encantaría ver algo así”, le comentaba el realizador a Entertainment Weekly. La noticia surge poco después de conocer que El chico y la Garza, la última cinta animada del autor nipón se ha convertido en la historia más taquillera del director en nuestro país.

‘El señor de los anillos’, un terreno del que huir

Lo lógico a la hora de llevar Zelda al terreno del largometraje quizás sería haber hecho igual que con el fontanero italiano y haber adaptado su universo a la animación. Pero será el terreno del live action, el formato en el que finalmente verá la luz el proyecto, siendo “una aventura fantástica nada parecida a El señor de los anillos”.

“Toda mi vida me ha llevado a este momento. Crecí con Zelda y es la propiedad intelectual más importante aún no explotada”, le contaba Ball al medio. Presumiblemente, la historia se llamará The Legend of Zelda, aunque su nombre oficial todavía no se ha confirmado. Shigeru Miyamoto producirá el filme y tampoco tenemos una confirmación oficial de su casting. Se espera que llegue a las salas de todo el mundo para el 2026.