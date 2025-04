El director de ‘Una película de Minecraft’ está disfrutando del caos provocado por su cinta en los cines

Ya han pasado casi dos semanas desde el estreno de Una película de Minecraft y los números siguen confirmando su éxito taquillero: 550 millones de dólares de recaudación en el box office mundial. Éxito que ha devuelto a los fans a rejugar al videojuego y que ha logrado ya superar las cifras de otros blockbusters como Capitán América: Brave New World (tampoco era demasiado difícil). De hecho, este 2025 sólo el fenómeno de Ne Zha 2 está por delante. Aunque entrando de lleno en el Top 5 de largometrajes más taquilleros de la historia del celuloide, el caso del filme de animación chino come aparte. La cosa es que además de ser un reclamo, la adaptación del juego creado por el estudio Mojang y distribuido por Warner Bros está propiciando retos virales y conductas por así decirlo, poco cívicas en las salas de cine. Y eso es algo que el director Jared Hess aprueba e incluso, hasta le parece una «locura» divertida.

No es la primera vez en la que una tendencia viral convierte la experiencia cinematográfica conjunta en un debate sobre la forma en la que consumimos ciertas historias en el patio de butacas. A finales del pasado año cuando Vaiana 2 se estrenó en la cartelera, en los pases del título de Disney comenzó a popularizarse que los espectadores cantasen las canciones de la cinta, surgiendo una división de opiniones entre los que aseguraban que era una falta de educación para aquellos que iban a disfrutar de la secuela de la casa del ratón y aquellos que reclamaban el disfrute individual frente al colectivo. Entre estos últimos encontramos al propio actor Dwayne Jonhnson, quien dobla al personaje del semidiós Maui. Ahora, el realizador tras Una película de Minecraft no ha querido dejar pasar la ocasión y defender también el estatus de performance que está alcanzando su trabajo confesando que no puede dejar de ver los videos en internet sobre la locura que se está viviendo en algunas proyecciones con la creativa aventura, potenciada con el fenómeno «Chicken Jockey».

¿Qué es el «Chicken Jockey»?

Lejos de apuntar a momentos cantados como en el caso de Vaiana 2, los pases de Una película de Minecraft están siendo una locura. Sobre todo en Estados Unidos. Ovaciones generalizadas fruto de los guiños hacia el videojuego, palomitas volando por los aires, discursos de espectadores en voz alta…pocas veces hemos visto algo tan repetido y descontrolado en una sala cine. Pero desde luego, donde se desata la locura es el llamado momento «Chicken Jockey». Una secuencia que despierta las pasiones más guturales de los fanáticos y que nace del enfrentamiento en un ring, entre el personaje de Jason Momoa y un pollo. Seguidamente sobre cae un pequeño zombi que lo monta como si se tratase de un caballo y se desata la locura, tanto en la pantalla como en la propia sesión.

La controversia ha sido tal que muchos cines han tomado medidas, hasta el punto de tener que llamar a la policía. En varias salas de Nueva Jersey por ejemplo, han restringido la llegada de grupos grandes de adolescentes tras todas estas acometidas que además, han terminado generando destrozos en los cines.

Pero en una reciente entrevista, Hess se ha referido al tema como algo quizás, un tanto exagerado. «Es como una mezcla entre un concierto y una comedia interactiva. Lo gracioso es que todo empezó en casa: mi hijo ya andana diciendo ‘chicken jockey’ semanas antes del estreno», aseguraba. Después, el director de Napoleon Dynamite se refirió a las medidas restrictivas como un reacciones excesivas y un poco «surrealistas»: «Es surrealista que llamen a la policía por tirar palomitas. Pero también es hermoso. Ver a la gente volver a las salas, reírse junta, vivir algo colectivo…eso lo extrañábamos».

¿De qué trata ‘Una película de Minecraft’?

La sinopsis oficial de Una película de Minecraft es la siguiente: «Cuenta la historia de cuatro inadaptados que un día se ven arrastrados por un misterioso portal al Mundo Exterior. Un extraño lugar cúbico que se nutre de la imaginación y el cual tendrán que dominar para volver a casa. Juntos, su aventura les desafiará a volver a conectar con sus cualidades que los hace únicos. Justamente, las misma habilidades que necesitan para prosperar en el mundo real».

Además de Momoa, el filme cuenta en su elenco con Jack Black, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers y Jennifer Coolidge.